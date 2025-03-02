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На выборах в Абхазии за Гунбу проголосовали 57 процентов избирателей - РИА Новости, 02.03.2025
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14:29 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/abkhaziya-2002579925.html
На выборах в Абхазии за Гунбу проголосовали 57 процентов избирателей
На выборах в Абхазии за Гунбу проголосовали 57 процентов избирателей - РИА Новости, 02.03.2025
На выборах в Абхазии за Гунбу проголосовали 57 процентов избирателей
На выборах в Абхазии за победителя и избранного президента Бадру Гунбу было отдано 57% голосов, если не учитывать бюллетени "против всех" и испорченные, а за... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T14:29:00+03:00
2025-03-02T14:29:00+03:00
в мире
абхазия
бадра гунба
адгур ардзинба
президентские выборы в абхазии
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СУХУМ, 2 мар — РИА Новости. На выборах в Абхазии за победителя и избранного президента Бадру Гунбу было отдано 57% голосов, если не учитывать бюллетени "против всех" и испорченные, а за Адгура Ардзинбу - 43% голосов, следует из данных ЦИК республики. По данным ЦИК, из 100 412 бюллетеней 2065 были поданы против всех, а 1687 были испорчены. Всего же, как сообщил ЦИК, приняло участие в голосовании 70% граждан Республики Абхазия, что составляет 100 412 человек, это больше, чем в первом туре, когда явка составила 68%. По предварительным итогам, за Ардзинбу отдали свои голоса 41 708 человек, а за Гунбу - 54 954 человека. В Абхазии в субботу состоялся второй тур президентских выборов. После подсчета голосов ЦИК в воскресенье объявил Гунбу избранным президентом.
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в мире, абхазия, бадра гунба, адгур ардзинба, президентские выборы в абхазии
В мире, Абхазия, Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Президентские выборы в Абхазии
На выборах в Абхазии за Гунбу проголосовали 57 процентов избирателей

На выборах в Абхазии за Гунбу проголосовали 54 954 человека, или 57% избирателей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБадра Гунба голосует во втором туре президентских выборов в Абхазии
Бадра Гунба голосует во втором туре президентских выборов в Абхазии - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бадра Гунба голосует во втором туре президентских выборов в Абхазии
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СУХУМ, 2 мар — РИА Новости. На выборах в Абхазии за победителя и избранного президента Бадру Гунбу было отдано 57% голосов, если не учитывать бюллетени "против всех" и испорченные, а за Адгура Ардзинбу - 43% голосов, следует из данных ЦИК республики.
По данным ЦИК, из 100 412 бюллетеней 2065 были поданы против всех, а 1687 были испорчены. Всего же, как сообщил ЦИК, приняло участие в голосовании 70% граждан Республики Абхазия, что составляет 100 412 человек, это больше, чем в первом туре, когда явка составила 68%. По предварительным итогам, за Ардзинбу отдали свои голоса 41 708 человек, а за Гунбу - 54 954 человека.
В Абхазии в субботу состоялся второй тур президентских выборов. После подсчета голосов ЦИК в воскресенье объявил Гунбу избранным президентом.
Бадра Гунба - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
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В миреАбхазияБадра ГунбаАдгур АрдзинбаПрезидентские выборы в Абхазии
 
 
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