https://ria.ru/20250302/abkhaziya-2002575106.html

Явка во втором туре выборов президента Абхазии составила 70 процентов

Явка во втором туре выборов президента Абхазии составила 70 процентов - РИА Новости, 02.03.2025

Явка во втором туре выборов президента Абхазии составила 70 процентов

Явка во втором туре досрочных выборов президента Абхазии составила 70% - почти на тысячу человек больше, чем в первом, сообщил председатель абхазского ЦИК... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T13:42:00+03:00

2025-03-02T13:42:00+03:00

2025-03-02T13:42:00+03:00

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СУХУМ, 2 мар - РИА Новости. Явка во втором туре досрочных выборов президента Абхазии составила 70% - почти на тысячу человек больше, чем в первом, сообщил председатель абхазского ЦИК Дмитрий Маршан. В первом туре досрочных выборов президента Абхазии итоговая явка составила 68,62%, или 98 790 проголосовавших. "По предварительным итогам повторного голосования вчера, 1 марта, приняло участие в голосовании 70% граждан Республики Абхазия, что составляет 100 412 человек", - сказал Маршан на брифинге в воскресенье. Он подчеркнул, что в сравнении с первым туром явка оказалась выше. "Явка по сравнению с первым туром на тысячу человек больше, повышенная явка также была по городу Москва и городу Черкесск", - рассказал Маршан. В Абхазии в субботу состоялся второй тур президентских выборов. За высший государственный пост боролись видный политический деятель республики Бадра Гунба, победивший в первом туре с 46,38% голосов, и оппозиционер Адгур Ардзинба, набравший по итогам первого тура 36,92%. Гунба во втором туре выборов в Абхазии набрал 54,73% голосов, он избран президентом Абхазии.

https://ria.ru/20250301/abkhaziya-2002386443.html

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Ольга Фомченкова

в мире, абхазия, москва, бадра гунба, адгур ардзинба, президентские выборы в абхазии