Рейтинг@Mail.ru
Явка во втором туре выборов президента Абхазии составила 70 процентов - РИА Новости, 02.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:42 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/abkhaziya-2002575106.html
Явка во втором туре выборов президента Абхазии составила 70 процентов
Явка во втором туре выборов президента Абхазии составила 70 процентов - РИА Новости, 02.03.2025
Явка во втором туре выборов президента Абхазии составила 70 процентов
Явка во втором туре досрочных выборов президента Абхазии составила 70% - почти на тысячу человек больше, чем в первом, сообщил председатель абхазского ЦИК... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T13:42:00+03:00
2025-03-02T13:42:00+03:00
в мире
абхазия
москва
бадра гунба
адгур ардзинба
президентские выборы в абхазии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/02/2002569466_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5160db887ee1c4b69595b71ce180e89e.jpg
СУХУМ, 2 мар - РИА Новости. Явка во втором туре досрочных выборов президента Абхазии составила 70% - почти на тысячу человек больше, чем в первом, сообщил председатель абхазского ЦИК Дмитрий Маршан. В первом туре досрочных выборов президента Абхазии итоговая явка составила 68,62%, или 98 790 проголосовавших. "По предварительным итогам повторного голосования вчера, 1 марта, приняло участие в голосовании 70% граждан Республики Абхазия, что составляет 100 412 человек", - сказал Маршан на брифинге в воскресенье. Он подчеркнул, что в сравнении с первым туром явка оказалась выше. "Явка по сравнению с первым туром на тысячу человек больше, повышенная явка также была по городу Москва и городу Черкесск", - рассказал Маршан. В Абхазии в субботу состоялся второй тур президентских выборов. За высший государственный пост боролись видный политический деятель республики Бадра Гунба, победивший в первом туре с 46,38% голосов, и оппозиционер Адгур Ардзинба, набравший по итогам первого тура 36,92%. Гунба во втором туре выборов в Абхазии набрал 54,73% голосов, он избран президентом Абхазии.
https://ria.ru/20250301/abkhaziya-2002386443.html
https://ria.ru/20250302/gunba-1999111383.html
абхазия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/02/2002569466_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_735745ae48b757b6e7ee052d3f39f61f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, абхазия, москва, бадра гунба, адгур ардзинба, президентские выборы в абхазии
В мире, Абхазия, Москва, Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Президентские выборы в Абхазии
Явка во втором туре выборов президента Абхазии составила 70 процентов

ЦИК: во втором туре выборов президента Абхазии проголосовали 100 412 человек

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВторой тур президентских выборов в Абхазии
Второй тур президентских выборов в Абхазии - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Второй тур президентских выборов в Абхазии
Читать ria.ru в
Дзен
СУХУМ, 2 мар - РИА Новости. Явка во втором туре досрочных выборов президента Абхазии составила 70% - почти на тысячу человек больше, чем в первом, сообщил председатель абхазского ЦИК Дмитрий Маршан.
В первом туре досрочных выборов президента Абхазии итоговая явка составила 68,62%, или 98 790 проголосовавших.
Подсчет голосов на выборах президента Абхазии на избирательном участке в средней школе №5 в Сухуме - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Второй тур выборов президента Абхазии
1 марта, 02:01
"По предварительным итогам повторного голосования вчера, 1 марта, приняло участие в голосовании 70% граждан Республики Абхазия, что составляет 100 412 человек", - сказал Маршан на брифинге в воскресенье.
Он подчеркнул, что в сравнении с первым туром явка оказалась выше.
«
"Явка по сравнению с первым туром на тысячу человек больше, повышенная явка также была по городу Москва и городу Черкесск", - рассказал Маршан.
В Абхазии в субботу состоялся второй тур президентских выборов. За высший государственный пост боролись видный политический деятель республики Бадра Гунба, победивший в первом туре с 46,38% голосов, и оппозиционер Адгур Ардзинба, набравший по итогам первого тура 36,92%. Гунба во втором туре выборов в Абхазии набрал 54,73% голосов, он избран президентом Абхазии.
Бадра Гунба - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Биография Бадры Гунбы
Вчера, 13:20
 
В миреАбхазияМоскваБадра ГунбаАдгур АрдзинбаПрезидентские выборы в Абхазии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала