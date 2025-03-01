https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002503664.html

Зеленского поставили на место после попытки оправдаться за истерику

Зеленского поставили на место после попытки оправдаться за истерику - РИА Новости, 01.03.2025

Зеленского поставили на место после попытки оправдаться за истерику

Владимир Зеленский попытался оправдаться в X за истерику на встрече с президентом США Дональдом Трампом. РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T21:08:00+03:00

2025-03-01T21:08:00+03:00

2025-03-01T21:08:00+03:00

в мире

сша

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украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский попытался оправдаться в X за истерику на встрече с президентом США Дональдом Трампом.Он заявил, что искренне благодарен главе Белого дома и американскому народу за помощь и хотел заверить, что Украина хочет мира.Пользователи социальной сети не поверили в искренность главы киевского режима."О, теперь ты благодарен? После истерики в Овальном кабинете? После кампании против Трампа в Пенсильвании? После требования дополнительных денег, как будто они тебе причитаются? Уважение заслуживают, а не выпрашивают", — заявил Desiree."Зеленский не писал этот пост", — считает Vince Langman."Слишком поздно для формальных извинений", — написала Tiania."Ты никогда не выказывал истинной благодарности американским налогоплательщикам за поддержку. Ты проявил неуважение к нашему Овальному кабинету, нашему президенту и нашему вице-президенту! Ты предпочел выступление перед СМИ частным мирным переговорам! Это манипуляция!" — возмутилась Karen McCray."Путин хочет мира. ЕС хочет мира. Америка хочет мира. Украинцы хотят мира. Зеленский: “Я не хочу прекращения огня”. Кто-то должен выйти из этого уравнения", — отметил Polemic Gold."Игра окончена", — констатировал Gunther Eagleman.Глава киевского режима также попытался приуменьшить значение конфликта, заявив, что несмотря на спор, Украина остается "стратегическим союзником" США.Накануне в Вашингтоне состоялась встреча американского лидера и главы киевского режима, которая перешла в публичную перепалку. Трамп заявил, что Зеленский не хочет окончания боевых действий и проявляет неуважение к США.По данным телеканала Fox News, глава Белого дома вышвырнул Зеленского после конфликта. Трамп потребовал от него уехать, совместная пресс-конференция, обед и подписание сделки отменились.

https://ria.ru/20250301/tramp-2002490818.html

https://ria.ru/20250301/ssha-2002477364.html

https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002468408.html

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в мире, сша, дональд трамп, украина, владимир зеленский