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Зеленского поставили на место после попытки оправдаться за истерику - РИА Новости, 01.03.2025
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21:08 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002503664.html
Зеленского поставили на место после попытки оправдаться за истерику
Зеленского поставили на место после попытки оправдаться за истерику - РИА Новости, 01.03.2025
Зеленского поставили на место после попытки оправдаться за истерику
Владимир Зеленский попытался оправдаться в X за истерику на встрече с президентом США Дональдом Трампом. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T21:08:00+03:00
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в мире
сша
дональд трамп
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский попытался оправдаться в X за истерику на встрече с президентом США Дональдом Трампом.Он заявил, что искренне благодарен главе Белого дома и американскому народу за помощь и хотел заверить, что Украина хочет мира.Пользователи социальной сети не поверили в искренность главы киевского режима."О, теперь ты благодарен? После истерики в Овальном кабинете? После кампании против Трампа в Пенсильвании? После требования дополнительных денег, как будто они тебе причитаются? Уважение заслуживают, а не выпрашивают", — заявил Desiree."Зеленский не писал этот пост", — считает Vince Langman."Слишком поздно для формальных извинений", — написала Tiania."Ты никогда не выказывал истинной благодарности американским налогоплательщикам за поддержку. Ты проявил неуважение к нашему Овальному кабинету, нашему президенту и нашему вице-президенту! Ты предпочел выступление перед СМИ частным мирным переговорам! Это манипуляция!" — возмутилась Karen McCray."Путин хочет мира. ЕС хочет мира. Америка хочет мира. Украинцы хотят мира. Зеленский: “Я не хочу прекращения огня”. Кто-то должен выйти из этого уравнения", — отметил Polemic Gold.&quot;Игра окончена&quot;, — констатировал Gunther Eagleman.Глава киевского режима также попытался приуменьшить значение конфликта, заявив, что несмотря на спор, Украина остается "стратегическим союзником" США.Накануне в Вашингтоне состоялась встреча американского лидера и главы киевского режима, которая перешла в публичную перепалку. Трамп заявил, что Зеленский не хочет окончания боевых действий и проявляет неуважение к США.По данным телеканала Fox News, глава Белого дома вышвырнул Зеленского после конфликта. Трамп потребовал от него уехать, совместная пресс-конференция, обед и подписание сделки отменились.
https://ria.ru/20250301/tramp-2002490818.html
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в мире, сша, дональд трамп, украина, владимир зеленский
В мире, США, Дональд Трамп, Украина, Владимир Зеленский

Зеленского поставили на место после попытки оправдаться за истерику

© AP Photo / Tetiana DzhafarovaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Tetiana Dzhafarova
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский попытался оправдаться в X за истерику на встрече с президентом США Дональдом Трампом.
Он заявил, что искренне благодарен главе Белого дома и американскому народу за помощь и хотел заверить, что Украина хочет мира.
Потасовка Зеленского и Трампа, сгенерированная ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
ИИ сгенерировал эпичный конец перепалки Зеленского и Трампа
Вчера, 19:13
Пользователи социальной сети не поверили в искренность главы киевского режима.
"О, теперь ты благодарен? После истерики в Овальном кабинете? После кампании против Трампа в Пенсильвании? После требования дополнительных денег, как будто они тебе причитаются? Уважение заслуживают, а не выпрашивают", — заявил Desiree.
"Зеленский не писал этот пост", — считает Vince Langman.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
В США раскрыли, чем хотели накормить Зеленского в Белом доме
Вчера, 17:28
"Слишком поздно для формальных извинений", — написала Tiania.
"Ты никогда не выказывал истинной благодарности американским налогоплательщикам за поддержку. Ты проявил неуважение к нашему Овальному кабинету, нашему президенту и нашему вице-президенту! Ты предпочел выступление перед СМИ частным мирным переговорам! Это манипуляция!" — возмутилась Karen McCray.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
На Украине появилась схема заработка на истерике Зеленского в США
Вчера, 16:29
"Путин хочет мира. ЕС хочет мира. Америка хочет мира. Украинцы хотят мира. Зеленский: “Я не хочу прекращения огня”. Кто-то должен выйти из этого уравнения", — отметил Polemic Gold.
«

"Игра окончена", — констатировал Gunther Eagleman.

Глава киевского режима также попытался приуменьшить значение конфликта, заявив, что несмотря на спор, Украина остается "стратегическим союзником" США.
Накануне в Вашингтоне состоялась встреча американского лидера и главы киевского режима, которая перешла в публичную перепалку. Трамп заявил, что Зеленский не хочет окончания боевых действий и проявляет неуважение к США.
По данным телеканала Fox News, глава Белого дома вышвырнул Зеленского после конфликта. Трамп потребовал от него уехать, совместная пресс-конференция, обед и подписание сделки отменились.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Президент Финляндии назвал победителя в перепалке Трампа и Зеленского
Вчера, 15:40
 
В миреСШАДональд ТрампУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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