Трампа разозлило поведение Зеленского в Белом доме, заявил Уолтц
Советник Трампа Уолтц: делегация США посоветовала прекратить диалог с Зеленским
© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп был не только разочарован, но и разозлен поведением Владимира Зеленского, который устроил в Белом доме настоящую "засаду", заявил советник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц.
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"Это могло и должно было стать позитивным моментом для Украины, мы бы перешли к дальнейшим переговорам с русскими и добились прекращения войны. Но вместо этого, что и расстроило президента, - честно говоря, разозлило, - стало неясно, хочет ли Зеленский по-настоящему остановить бои. И он пытался оправдать всё это перед всем миром", - сказал Уолтц в интервью Fox News.
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Уолтц отметил, что поведение Зеленского в Белом доме "было своего рода засадой", добавив, что, по его мнению, "это полностью неправильно".
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"У нас была встреча после того, как прессу вывели, и мы посоветовали президенту (Трампу - ред.) практически единогласно, что после такого оскорбления в Овальном кабинете мы не видим продолжения", - подчеркнул Уолтц.
По его словам, команда Трампа также пришла к выводу, что дальнейшее взаимодействие приведет только к регрессу.
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"Если вы не согласны, делайте это за закрытыми дверями, а не так, это было полностью неприемлемо", - добавил высокопоставленный представитель Белого дома.
Как отметил Уолтц, в Белом доме всё было организовано для подписания соглашения о совместной разработке украинских недр, а Зеленский даже не понял, что случилось, в отличие от других участников украинской делегации.
"Его посол и советник - они практически плакали, чтобы это продолжилось", - сказал Уолтц.
Трамп накануне отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.