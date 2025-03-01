https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002492536.html

Трампа разозлило поведение Зеленского в Белом доме, заявил Уолтц

Трампа разозлило поведение Зеленского в Белом доме, заявил Уолтц - РИА Новости, 01.03.2025

Трампа разозлило поведение Зеленского в Белом доме, заявил Уолтц

Президент США Дональд Трамп был не только разочарован, но и разозлен поведением Владимира Зеленского, который устроил в Белом доме настоящую "засаду", заявил... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T19:27:00+03:00

2025-03-01T19:27:00+03:00

2025-03-01T22:18:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп был не только разочарован, но и разозлен поведением Владимира Зеленского, который устроил в Белом доме настоящую "засаду", заявил советник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц. "Это могло и должно было стать позитивным моментом для Украины, мы бы перешли к дальнейшим переговорам с русскими и добились прекращения войны. Но вместо этого, что и расстроило президента, - честно говоря, разозлило, - стало неясно, хочет ли Зеленский по-настоящему остановить бои. И он пытался оправдать всё это перед всем миром", - сказал Уолтц в интервью Fox News. Уолтц отметил, что поведение Зеленского в Белом доме "было своего рода засадой", добавив, что, по его мнению, "это полностью неправильно". "У нас была встреча после того, как прессу вывели, и мы посоветовали президенту (Трампу - ред.) практически единогласно, что после такого оскорбления в Овальном кабинете мы не видим продолжения", - подчеркнул Уолтц. По его словам, команда Трампа также пришла к выводу, что дальнейшее взаимодействие приведет только к регрессу. "Если вы не согласны, делайте это за закрытыми дверями, а не так, это было полностью неприемлемо", - добавил высокопоставленный представитель Белого дома. Как отметил Уолтц, в Белом доме всё было организовано для подписания соглашения о совместной разработке украинских недр, а Зеленский даже не понял, что случилось, в отличие от других участников украинской делегации. "Его посол и советник - они практически плакали, чтобы это продолжилось", - сказал Уолтц. Трамп накануне отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.

https://ria.ru/20250228/peregovory-2002367987.html

https://ria.ru/20250301/zelenskij-2002484312.html

https://ria.ru/20250301/ukraina-2002448210.html

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в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, майк уолтц, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности