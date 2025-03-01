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Президент Польши призвал Зеленского вернуться за стол переговоров с Трампом - РИА Новости, 01.03.2025
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18:29 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002483471.html
Президент Польши призвал Зеленского вернуться за стол переговоров с Трампом
Президент Польши призвал Зеленского вернуться за стол переговоров с Трампом - РИА Новости, 01.03.2025
Президент Польши призвал Зеленского вернуться за стол переговоров с Трампом
Президент Польши Анджей Дуда призвал Владимира Зеленского вернуться за стол переговоров с президентом США Дональдом Трампом. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T18:29:00+03:00
2025-03-01T18:29:00+03:00
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ВАРШАВА, 1 мар - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда призвал Владимира Зеленского вернуться за стол переговоров с президентом США Дональдом Трампом. "Надо вернуться за стол переговоров. Владимир Зеленский должен вернуться за стол переговоров и, сохраняя спокойствие, вести переговоры о таких решениях, в результате которых Украина будет безопасна. По моему мнению, ситуацию требует возвращения за стол переговоров", - сказал Дуда. В пятницу в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Зеленского. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. По данным телеканала Fox News, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Визит Дуды в США был запланирован заранее. Он планирует посетить Нью-Йорк, где выступит в ООН и Чикаго, где встретится с представителями польской диаспоры. Встречи с президентом США во время этого визита не предусматривается.
https://ria.ru/20250301/ukraina-2002474206.html
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в мире, сша, польша, украина, владимир зеленский, анджей дуда, дональд трамп, оон, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, США, Польша, Украина, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, Дональд Трамп, ООН, Мюнхенская конференция по безопасности
Президент Польши призвал Зеленского вернуться за стол переговоров с Трампом

Президент Польши Дуда призвал Зеленского вернуться за стол переговоров с Трампом

© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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ВАРШАВА, 1 мар - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда призвал Владимира Зеленского вернуться за стол переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
«
"Надо вернуться за стол переговоров. Владимир Зеленский должен вернуться за стол переговоров и, сохраняя спокойствие, вести переговоры о таких решениях, в результате которых Украина будет безопасна. По моему мнению, ситуацию требует возвращения за стол переговоров", - сказал Дуда.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Экс-президент Молдавии призвал Украину вернуться к мирным переговорам
Вчера, 17:11
В пятницу в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Зеленского. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. По данным телеканала Fox News, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено.
Визит Дуды в США был запланирован заранее. Он планирует посетить Нью-Йорк, где выступит в ООН и Чикаго, где встретится с представителями польской диаспоры. Встречи с президентом США во время этого визита не предусматривается.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Орбан призвал ЕС начать прямые переговоры с Россией по Украине, пишет FT
Вчера, 15:51
 
В миреСШАПольшаУкраинаВладимир ЗеленскийАнджей ДудаДональд ТрампООНМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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