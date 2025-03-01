https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002483471.html

Президент Польши призвал Зеленского вернуться за стол переговоров с Трампом

Президент Польши призвал Зеленского вернуться за стол переговоров с Трампом - РИА Новости, 01.03.2025

Президент Польши призвал Зеленского вернуться за стол переговоров с Трампом

Президент Польши Анджей Дуда призвал Владимира Зеленского вернуться за стол переговоров с президентом США Дональдом Трампом. РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T18:29:00+03:00

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2025-03-01T18:29:00+03:00

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ВАРШАВА, 1 мар - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда призвал Владимира Зеленского вернуться за стол переговоров с президентом США Дональдом Трампом. "Надо вернуться за стол переговоров. Владимир Зеленский должен вернуться за стол переговоров и, сохраняя спокойствие, вести переговоры о таких решениях, в результате которых Украина будет безопасна. По моему мнению, ситуацию требует возвращения за стол переговоров", - сказал Дуда. В пятницу в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Зеленского. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. По данным телеканала Fox News, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Визит Дуды в США был запланирован заранее. Он планирует посетить Нью-Йорк, где выступит в ООН и Чикаго, где встретится с представителями польской диаспоры. Встречи с президентом США во время этого визита не предусматривается.

https://ria.ru/20250301/ukraina-2002474206.html

https://ria.ru/20250301/ukraina-2002463429.html

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