Экс-помощница Байдена раскрыла, что ЕС готовит Зеленскому
Экс-помощница Байдена Рид: ЕС не будет помогать Зеленскому без США
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Европейские лидеры после перепалки Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом скоро могут начать отстраняться от конфликта, сказала в интервью RT экс-помощница Джо Байдена Тара Рид.
Она считает, что глава киевского режима набросился на Трампа из ошибочной убежденности, что его поддерживает Британия или Франция.
Она считает, что глава киевского режима набросился на Трампа из ошибочной убежденности, что его поддерживает Британия или Франция.
"Только поддержки на самом деле нет: как только США доведут дело до конца, те разбегутся", — отметила Рид.
Экс-помощница Байдена сказала, что во время перепалки с Трампом, Зеленский продемонстрировал полное отсутствие дипломатических навыков и добавила, что европейские лидеры достаточно скоро могут начать умывать руки.
Встреча Трампа и Зеленского, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне в пятницу. По данным телеканала Fox News, американский лидер "вышвырнул" главу киевского режима из-за проявленного тем неуважения. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом также было отменено.
В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленных источников в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.
Экс-помощница Байдена сказала, что во время перепалки с Трампом, Зеленский продемонстрировал полное отсутствие дипломатических навыков и добавила, что европейские лидеры достаточно скоро могут начать умывать руки.
Встреча Трампа и Зеленского, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне в пятницу. По данным телеканала Fox News, американский лидер "вышвырнул" главу киевского режима из-за проявленного тем неуважения. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом также было отменено.
В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленных источников в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.