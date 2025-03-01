https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002470318.html

Экс-помощница Байдена раскрыла, что ЕС готовит Зеленскому

Экс-помощница Байдена раскрыла, что ЕС готовит Зеленскому - РИА Новости, 01.03.2025

Экс-помощница Байдена раскрыла, что ЕС готовит Зеленскому

Европейские лидеры после перепалки Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом скоро могут начать отстраняться от конфликта, сказала в интервью RT... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T16:44:00+03:00

2025-03-01T16:44:00+03:00

2025-03-01T16:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Европейские лидеры после перепалки Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом скоро могут начать отстраняться от конфликта, сказала в интервью RT экс-помощница Джо Байдена Тара Рид. Она считает, что глава киевского режима набросился на Трампа из ошибочной убежденности, что его поддерживает Британия или Франция. "Только поддержки на самом деле нет: как только США доведут дело до конца, те разбегутся", — отметила Рид. Экс-помощница Байдена сказала, что во время перепалки с Трампом, Зеленский продемонстрировал полное отсутствие дипломатических навыков и добавила, что европейские лидеры достаточно скоро могут начать умывать руки.Встреча Трампа и Зеленского, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне в пятницу. По данным телеканала Fox News, американский лидер "вышвырнул" главу киевского режима из-за проявленного тем неуважения. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом также было отменено. В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленных источников в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.

https://ria.ru/20250301/gabbard-2002432789.html

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сша

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в мире, владимир зеленский, дональд трамп, сша, вашингтон (штат), киев, евросоюз