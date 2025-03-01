https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002442344.html

Азаров прокомментировал выходку Зеленского на встрече с Трампом

Азаров прокомментировал выходку Зеленского на встрече с Трампом - РИА Новости, 01.03.2025

Азаров прокомментировал выходку Зеленского на встрече с Трампом

Владимир Зеленский летел в Вашингтон, заранее настроившись на скандал, поэтому думать, что его выходка на встрече с президентом США Дональдом Трампом была... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T13:00:00+03:00

2025-03-01T13:00:00+03:00

2025-03-01T13:00:00+03:00

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский летел в Вашингтон, заранее настроившись на скандал, поэтому думать, что его выходка на встрече с президентом США Дональдом Трампом была случайной - значит глубоко заблуждаться, этот сценарий был прописан в Лондоне и Париже, заявил РИА Новости экс-премьер Украины Николай Азаров. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Трамп заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ. "Зеленский всю свою сознательную жизнь был, грубо говоря, клоуном. И выступал по заготовленным сценариям - "95-го квартала" (основанная Зеленским студия - ред.), фильмов про Голобородько и так далее. Поэтому думать, что это какая-то его выходка случайная - это глубоко заблуждаться", - заявил Азаров РИА Новости. Он напомнил, что в начале февраля Зеленский "орал" на министра финансов США Скотта Бессента, который был с визитом в Киеве, а перед этим заставил его ждать четыре часа. "Потом орал, что никаких сделок подписывать не будет, и, по сути, выгнал (Бессента - ред.) из своего кабинета. Это был случай, который хорошо укладывается в стратегию, в тот сценарий, который был выписан. А до этого он орал публично, что он Трампу не должен ни цента, что он никаких долгов не признает, что никаких 350 миллиардов он не получал, что никаких он сделок подписывать не будет", - напомнил Азаров. Скандал в Овальном кабинете по сути является продолжением этого сценария, считает политик. "Суть сценария заключается в том, что всё руководство Европейского Союза антитрамповское, все эти кадры поставлены демократической, пробайденовской, прообамовской администрацией", - отметил Азаров. По его словам, западные руководители, включая лидеров Великобритании, имеют стратегические расхождения с Трампом - если президент США не хочет больше тратить деньги на конфликт на Украине и считает, что Зеленский должен покинуть свой пост, то европейцы и британцы наоборот, считают, что нужно продолжать давление на Россию. "И они поставили ему (Зеленскому - ред.) такой вот сценарий: давай-ка, парень, иди на скандал. Тебе не нужен мир, тебе не нужна эта сделка (по редкоземельным металлам, - ред.). Значит, делай всё, чтобы сорвать и мирные переговоры, и сделку. Пусть видят, что ты крутой парень, что ты никакого Трампа не признаешь", - считает Азаров. По его оценке, Зеленский летел в Вашингтон уже с настроем на скандал, ясно понимая, что никакой сделки он подписывать не будет. Кроме того, по мнению Азарова, ссора с Трампом была призвана укрепить позиции Зеленского внутри Украины, где Трамп непопулярен и где простые украинцы настроены против сделки по редкоземельным металлам. "Сегодня украинцы говорят, какой крутой Зеленский. Завтра они снова будут возмущаться, что их детей ворует ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.), но это будет завтра, а сегодня многие из них аплодируют Зеленскому", - считает Азаров. По его словам, если Трамп действительно хочет повлиять на Украину, то ему надо поменять посла США на Украине и весь состав посольства. "Если он хочет навести порядок, то ему надо поставить (на Украине - ред.) другую, свою колониальную администрацию в лице посольства. Заменить посла, заменить ключевых работников посольства. Потому что они управляют Украиной, а не Зеленский. Как только он заменит кадры, пойдет чистка на всех уровнях. И дойдет дело до Зеленского, (главы офиса Зеленского Андрея - ред.) Ермака и тому подобных", - прогнозирует Азаров.

https://ria.ru/20250301/ssha-2002404534.html

https://ria.ru/20250301/zaharova-2002425193.html

https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002423616.html

https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002418829.html

https://ria.ru/20250301/volker-2002430232.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, николай азаров (политик)