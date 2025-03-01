https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002441962.html

Песков прокомментировал вид Зеленского перед встречей с Трампом

Песков прокомментировал вид Зеленского перед встречей с Трампом - РИА Новости, 01.03.2025

Песков прокомментировал вид Зеленского перед встречей с Трампом

Владимир Зеленский за несколько дней до встречи с президентом США Дональдом Трампом выглядел не очень хорошо, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков,... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T12:56:00+03:00

2025-03-01T12:56:00+03:00

2025-03-01T14:22:00+03:00

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский за несколько дней до встречи с президентом США Дональдом Трампом выглядел не очень хорошо, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, видео с его участием опубликовал автор программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павел Зарубин в Telegram-канале."Выглядит не очень визуально, но надо спрашивать у него", — сказал представитель Кремля.Так он ответил на вопрос за три дня до встречи в Вашингтоне, чувствует ли Зеленский себя загнанным в угол.Перепалка Трампа и ЗеленскогоВ пятницу в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, но в итоге между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал Зеленского из Белого дома после конфликта, а сделка по ресурсам сорвалась.По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Как сообщил CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении американского лидера, произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине.По данным СМИ, украинские чиновники после перепалки в отчаянии пытались добиться от Белого дома возвращения к обсуждению сделки, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским не хочет.

https://ria.ru/20250301/ssha-2002404534.html

https://ria.ru/20250228/tramp-2002368503.html

https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002387250.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, владимир зеленский, дмитрий песков, дональд трамп, в мире, украина