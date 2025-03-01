Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал вид Зеленского перед встречей с Трампом - РИА Новости, 01.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:56 01.03.2025 (обновлено: 14:22 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002441962.html
Песков прокомментировал вид Зеленского перед встречей с Трампом
Песков прокомментировал вид Зеленского перед встречей с Трампом - РИА Новости, 01.03.2025
Песков прокомментировал вид Зеленского перед встречей с Трампом
Владимир Зеленский за несколько дней до встречи с президентом США Дональдом Трампом выглядел не очень хорошо, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков,... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T12:56:00+03:00
2025-03-01T14:22:00+03:00
россия
сша
владимир зеленский
дмитрий песков
дональд трамп
в мире
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002342489_0:119:3071:1847_1920x0_80_0_0_98b8e2847c1891bbd0a5fd92120113d6.jpg
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский за несколько дней до встречи с президентом США Дональдом Трампом выглядел не очень хорошо, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, видео с его участием опубликовал автор программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павел Зарубин в Telegram-канале."Выглядит не очень визуально, но надо спрашивать у него", — сказал представитель Кремля.Так он ответил на вопрос за три дня до встречи в Вашингтоне, чувствует ли Зеленский себя загнанным в угол.Перепалка Трампа и ЗеленскогоВ пятницу в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, но в итоге между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал Зеленского из Белого дома после конфликта, а сделка по ресурсам сорвалась.По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Как сообщил CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении американского лидера, произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине.По данным СМИ, украинские чиновники после перепалки в отчаянии пытались добиться от Белого дома возвращения к обсуждению сделки, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским не хочет.
https://ria.ru/20250301/ssha-2002404534.html
https://ria.ru/20250228/tramp-2002368503.html
https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002387250.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002342489_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_05d3a985dc06be0eec5c660eeb712994.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, владимир зеленский, дмитрий песков, дональд трамп, в мире, украина
Россия, США, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, В мире, Украина
Песков прокомментировал вид Зеленского перед встречей с Трампом

Песков: Зеленский выглядел не очень хорошо до встречи с Трампом

© AP Photo / Ben CurtisДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский за несколько дней до встречи с президентом США Дональдом Трампом выглядел не очень хорошо, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, видео с его участием опубликовал автор программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павел Зарубин в Telegram-канале.
"Выглядит не очень визуально, но надо спрашивать у него", — сказал представитель Кремля.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Трамп и Зеленский устроили самое яркое шоу в истории
08:00
Так он ответил на вопрос за три дня до встречи в Вашингтоне, чувствует ли Зеленский себя загнанным в угол.

Перепалка Трампа и Зеленского

В пятницу в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, но в итоге между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал Зеленского из Белого дома после конфликта, а сделка по ресурсам сорвалась.
По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский встреча Вашингтон 28 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Трамп устроил Зеленскому "порку" в Вашингтоне
Вчера, 22:46
Как сообщил CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении американского лидера, произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине.
По данным СМИ, украинские чиновники после перепалки в отчаянии пытались добиться от Белого дома возвращения к обсуждению сделки, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским не хочет.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Зеленский отказался извиняться перед Трампом
02:13
 
РоссияСШАВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковДональд ТрампВ миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала