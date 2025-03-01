В Крыму отреагировали на "украинский стиль дипломатии" Зеленского
Спикер парламента Крыма Константинов: хамство Зеленского не прошло в Белом доме
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. "Украинский стиль дипломатии" Владимира Зеленского, который хорошо описывается поговоркой о свинье за столом, не прошел в Белом доме и президент США Дональд Трамп не намерен его терпеть, заявил спикер парламента Крыма Владимир Константинов.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Трамп заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ.
"Случившееся — яркая демонстрация того самого "украинского стиля дипломатии", которым многие в мире умилялись. Суть его выражается в нашей поговорке: "Посади свинью за стол, она и ноги на стол". Вот только, похоже, Трамп и его команда несколько иначе воспитаны. Им такое откровенное хамство определённо не нравится, и, видимо, терпеть его они не намерены", - написал Константинов в Telegram-канале.
Зеленский во время встречи с Трампом на весь мир расписался в собственной неадекватности, добавил он.
"Дальше всё пойдёт по сценарию, описанному в одной сказке, где в час "Х" карета превращается в тыкву, а кучер — в крысу. Точнее крысой он всегда был, но теперь у всех с глаз словно пелена спала, и всем это стало очевидно" , - заключил Константинов.