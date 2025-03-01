https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002421176.html

В Крыму отреагировали на "украинский стиль дипломатии" Зеленского

В Крыму отреагировали на "украинский стиль дипломатии" Зеленского - РИА Новости, 01.03.2025

В Крыму отреагировали на "украинский стиль дипломатии" Зеленского

"Украинский стиль дипломатии" Владимира Зеленского, который хорошо описывается поговоркой о свинье за столом, не прошел в Белом доме и президент США Дональд... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T10:29:00+03:00

2025-03-01T10:29:00+03:00

2025-03-01T10:29:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. "Украинский стиль дипломатии" Владимира Зеленского, который хорошо описывается поговоркой о свинье за столом, не прошел в Белом доме и президент США Дональд Трамп не намерен его терпеть, заявил спикер парламента Крыма Владимир Константинов. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Трамп заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ. "Случившееся — яркая демонстрация того самого "украинского стиля дипломатии", которым многие в мире умилялись. Суть его выражается в нашей поговорке: "Посади свинью за стол, она и ноги на стол". Вот только, похоже, Трамп и его команда несколько иначе воспитаны. Им такое откровенное хамство определённо не нравится, и, видимо, терпеть его они не намерены", - написал Константинов в Telegram-канале. Зеленский во время встречи с Трампом на весь мир расписался в собственной неадекватности, добавил он. "Дальше всё пойдёт по сценарию, описанному в одной сказке, где в час "Х" карета превращается в тыкву, а кучер — в крысу. Точнее крысой он всегда был, но теперь у всех с глаз словно пелена спала, и всем это стало очевидно" , - заключил Константинов.

https://ria.ru/20250301/kritika-2002384768.html

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в мире, сша, вашингтон (штат), россия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир константинов