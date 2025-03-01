Рейтинг@Mail.ru
В Крыму отреагировали на "украинский стиль дипломатии" Зеленского - РИА Новости, 01.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:29 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002421176.html
В Крыму отреагировали на "украинский стиль дипломатии" Зеленского
В Крыму отреагировали на "украинский стиль дипломатии" Зеленского - РИА Новости, 01.03.2025
В Крыму отреагировали на "украинский стиль дипломатии" Зеленского
"Украинский стиль дипломатии" Владимира Зеленского, который хорошо описывается поговоркой о свинье за столом, не прошел в Белом доме и президент США Дональд... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T10:29:00+03:00
2025-03-01T10:29:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
россия
дональд трамп
владимир зеленский
владимир константинов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002338757_0:145:1974:1255_1920x0_80_0_0_9a8fe66e89c735263a9e5b3001c38946.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. "Украинский стиль дипломатии" Владимира Зеленского, который хорошо описывается поговоркой о свинье за столом, не прошел в Белом доме и президент США Дональд Трамп не намерен его терпеть, заявил спикер парламента Крыма Владимир Константинов. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Трамп заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ. "Случившееся — яркая демонстрация того самого "украинского стиля дипломатии", которым многие в мире умилялись. Суть его выражается в нашей поговорке: "Посади свинью за стол, она и ноги на стол". Вот только, похоже, Трамп и его команда несколько иначе воспитаны. Им такое откровенное хамство определённо не нравится, и, видимо, терпеть его они не намерены", - написал Константинов в Telegram-канале. Зеленский во время встречи с Трампом на весь мир расписался в собственной неадекватности, добавил он. "Дальше всё пойдёт по сценарию, описанному в одной сказке, где в час "Х" карета превращается в тыкву, а кучер — в крысу. Точнее крысой он всегда был, но теперь у всех с глаз словно пелена спала, и всем это стало очевидно" , - заключил Константинов.
https://ria.ru/20250301/kritika-2002384768.html
сша
вашингтон (штат)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002338757_252:0:1974:1291_1920x0_80_0_0_a419b7e5ab87b60eb9d5a2062c419199.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вашингтон (штат), россия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир константинов
В мире, США, Вашингтон (штат), Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Константинов
В Крыму отреагировали на "украинский стиль дипломатии" Зеленского

Спикер парламента Крыма Константинов: хамство Зеленского не прошло в Белом доме

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. "Украинский стиль дипломатии" Владимира Зеленского, который хорошо описывается поговоркой о свинье за столом, не прошел в Белом доме и президент США Дональд Трамп не намерен его терпеть, заявил спикер парламента Крыма Владимир Константинов.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Трамп заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ.
"Случившееся — яркая демонстрация того самого "украинского стиля дипломатии", которым многие в мире умилялись. Суть его выражается в нашей поговорке: "Посади свинью за стол, она и ноги на стол". Вот только, похоже, Трамп и его команда несколько иначе воспитаны. Им такое откровенное хамство определённо не нравится, и, видимо, терпеть его они не намерены", - написал Константинов в Telegram-канале.
Зеленский во время встречи с Трампом на весь мир расписался в собственной неадекватности, добавил он.
"Дальше всё пойдёт по сценарию, описанному в одной сказке, где в час "Х" карета превращается в тыкву, а кучер — в крысу. Точнее крысой он всегда был, но теперь у всех с глаз словно пелена спала, и всем это стало очевидно" , - заключил Константинов.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Трамп потребовал от Зеленского перестать критиковать Путина
01:37
 
В миреСШАВашингтон (штат)РоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир Константинов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала