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В конгрессе США назвали истинную цель спектакля Зеленского в Белом доме - РИА Новости, 01.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:07 01.03.2025 (обновлено: 15:04 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002418829.html
В конгрессе США назвали истинную цель спектакля Зеленского в Белом доме
В конгрессе США назвали истинную цель спектакля Зеленского в Белом доме - РИА Новости, 01.03.2025
В конгрессе США назвали истинную цель спектакля Зеленского в Белом доме
Владимир Зеленский устроил перепалку с президентом США Дональдом Трампом для поднятия своего рейтинга, написала в соцсети X конгрессвумен Виктория Спартц,... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T10:07:00+03:00
2025-03-01T15:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
дональд трамп
сша
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский устроил перепалку с президентом США Дональдом Трампом для поднятия своего рейтинга, написала в соцсети X конгрессвумен Виктория Спартц, родившаяся на Украине. "Зеленский оказывает серьезную медвежью услугу украинскому народу, оскорбляя американского президента и американский народ, — лишь для того, чтобы успокоить европейцев и увеличить свой низкий рейтинг на Украине. &lt;...&gt; Это не театральное представление, а настоящая война!" — написала она. Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне в пятницу. По данным телеканала Fox News, американский лидер "вышвырнул" главу киевского режима из-за проявленного тем неуважения. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом также было отменено. В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленных источников в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.
https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002414614.html
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украина
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в мире, украина, владимир зеленский, дональд трамп, сша, вашингтон (штат)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, США, Вашингтон (штат)
В конгрессе США назвали истинную цель спектакля Зеленского в Белом доме

Конгрессвумен Спартц: Зеленский начал перепалку с Трампом для повышения рейтинга

© РИА Новости / СтрингерВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
Владимир Зеленский
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский устроил перепалку с президентом США Дональдом Трампом для поднятия своего рейтинга, написала в соцсети X конгрессвумен Виктория Спартц, родившаяся на Украине.

"Зеленский оказывает серьезную медвежью услугу украинскому народу, оскорбляя американского президента и американский народ, — лишь для того, чтобы успокоить европейцев и увеличить свой низкий рейтинг на Украине. <...> Это не театральное представление, а настоящая война!" — написала она.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
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09:35
Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне в пятницу. По данным телеканала Fox News, американский лидер "вышвырнул" главу киевского режима из-за проявленного тем неуважения. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом также было отменено.

В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленных источников в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампСШАВашингтон (штат)
 
 
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