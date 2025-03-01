https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002418829.html

В конгрессе США назвали истинную цель спектакля Зеленского в Белом доме

В конгрессе США назвали истинную цель спектакля Зеленского в Белом доме - РИА Новости, 01.03.2025

В конгрессе США назвали истинную цель спектакля Зеленского в Белом доме

Владимир Зеленский устроил перепалку с президентом США Дональдом Трампом для поднятия своего рейтинга, написала в соцсети X конгрессвумен Виктория Спартц,... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T10:07:00+03:00

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2025-03-01T15:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

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сша

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский устроил перепалку с президентом США Дональдом Трампом для поднятия своего рейтинга, написала в соцсети X конгрессвумен Виктория Спартц, родившаяся на Украине. "Зеленский оказывает серьезную медвежью услугу украинскому народу, оскорбляя американского президента и американский народ, — лишь для того, чтобы успокоить европейцев и увеличить свой низкий рейтинг на Украине. <...> Это не театральное представление, а настоящая война!" — написала она. Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне в пятницу. По данным телеканала Fox News, американский лидер "вышвырнул" главу киевского режима из-за проявленного тем неуважения. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом также было отменено. В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленных источников в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.

https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002414614.html

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украина

сша

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в мире, украина, владимир зеленский, дональд трамп, сша, вашингтон (штат)