В конгрессе США назвали истинную цель спектакля Зеленского в Белом доме
Конгрессвумен Спартц: Зеленский начал перепалку с Трампом для повышения рейтинга
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский устроил перепалку с президентом США Дональдом Трампом для поднятия своего рейтинга, написала в соцсети X конгрессвумен Виктория Спартц, родившаяся на Украине.
"Зеленский оказывает серьезную медвежью услугу украинскому народу, оскорбляя американского президента и американский народ, — лишь для того, чтобы успокоить европейцев и увеличить свой низкий рейтинг на Украине. <...> Это не театральное представление, а настоящая война!" — написала она.
"Зеленский оказывает серьезную медвежью услугу украинскому народу, оскорбляя американского президента и американский народ, — лишь для того, чтобы успокоить европейцев и увеличить свой низкий рейтинг на Украине. <...> Это не театральное представление, а настоящая война!" — написала она.
Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне в пятницу. По данным телеканала Fox News, американский лидер "вышвырнул" главу киевского режима из-за проявленного тем неуважения. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом также было отменено.
В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленных источников в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.
В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленных источников в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.