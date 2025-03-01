Рейтинг@Mail.ru
Блогер, бравший интервью у Зеленского, в резкой форме высказался о нем - РИА Новости, 01.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:35 01.03.2025 (обновлено: 10:07 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002414614.html
Блогер, бравший интервью у Зеленского, в резкой форме высказался о нем
Блогер, бравший интервью у Зеленского, в резкой форме высказался о нем - РИА Новости, 01.03.2025
Блогер, бравший интервью у Зеленского, в резкой форме высказался о нем
Американский YouTube-блогер Лекс Фридман резко раскритиковал поведение Владимира Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он написал в РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T09:35:00+03:00
2025-03-01T10:07:00+03:00
в мире
сша
киев
вашингтон (штат)
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002349054_0:323:3066:2048_1920x0_80_0_0_577b9e6b222af59d43f09c15d81e3363.jpg
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Американский YouTube-блогер Лекс Фридман резко раскритиковал поведение Владимира Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он написал в соцсети X. "То, с каким неуважением &lt;...&gt; Зеленский отнесся сегодня к Дональду Трампу и американскому народу, было просто безумием. Это была ошибка", — написал он. Фридман добавил, что дипломатия на данном этапе, очевидно, требовала проявления уважения к мировым лидерам, особенно во время напряженных и трудных мирных переговоров. В январе Фридман, бравший интервью у Владимира Зеленского, сообщил о намерении взять интервью у президента России Владимира Путина. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Фридман контактировал с Москвой по этому вопросу.Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне в пятницу. По данным телеканала Fox News, американский лидер "вышвырнул" главу киевского режима из-за проявленного тем неуважения. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом также было отменено. В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленных источников в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.
https://ria.ru/20250301/mask-2002408788.html
https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002418829.html
сша
киев
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002349054_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_b14a167ea4e68c88aa8be9b54931b1ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, киев, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп
В мире, США, Киев, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Блогер, бравший интервью у Зеленского, в резкой форме высказался о нем

Блогер Фридман назвал поведение Зеленского на встрече с Трампом безумием

© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Американский YouTube-блогер Лекс Фридман резко раскритиковал поведение Владимира Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он написал в соцсети X.

"То, с каким неуважением <...> Зеленский отнесся сегодня к Дональду Трампу и американскому народу, было просто безумием. Это была ошибка", — написал он.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Маск неожиданно высказался о новой стратегии Зеленского
08:33
Фридман добавил, что дипломатия на данном этапе, очевидно, требовала проявления уважения к мировым лидерам, особенно во время напряженных и трудных мирных переговоров.

В январе Фридман, бравший интервью у Владимира Зеленского, сообщил о намерении взять интервью у президента России Владимира Путина. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Фридман контактировал с Москвой по этому вопросу.

Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне в пятницу. По данным телеканала Fox News, американский лидер "вышвырнул" главу киевского режима из-за проявленного тем неуважения. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом также было отменено.

В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленных источников в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
В конгрессе США назвали истинную цель спектакля Зеленского в Белом доме
10:07
 
В миреСШАКиевВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала