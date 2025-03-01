https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002414614.html

Блогер, бравший интервью у Зеленского, в резкой форме высказался о нем

Блогер, бравший интервью у Зеленского, в резкой форме высказался о нем - РИА Новости, 01.03.2025

Блогер, бравший интервью у Зеленского, в резкой форме высказался о нем

Американский YouTube-блогер Лекс Фридман резко раскритиковал поведение Владимира Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он написал в РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T09:35:00+03:00

2025-03-01T09:35:00+03:00

2025-03-01T10:07:00+03:00

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Американский YouTube-блогер Лекс Фридман резко раскритиковал поведение Владимира Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он написал в соцсети X. "То, с каким неуважением <...> Зеленский отнесся сегодня к Дональду Трампу и американскому народу, было просто безумием. Это была ошибка", — написал он. Фридман добавил, что дипломатия на данном этапе, очевидно, требовала проявления уважения к мировым лидерам, особенно во время напряженных и трудных мирных переговоров. В январе Фридман, бравший интервью у Владимира Зеленского, сообщил о намерении взять интервью у президента России Владимира Путина. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Фридман контактировал с Москвой по этому вопросу.Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне в пятницу. По данным телеканала Fox News, американский лидер "вышвырнул" главу киевского режима из-за проявленного тем неуважения. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом также было отменено. В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленных источников в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.

https://ria.ru/20250301/mask-2002408788.html

https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002418829.html

сша

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в мире, сша, киев, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп