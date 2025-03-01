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Перепалку с Вэнсом спровоцировал Зеленский, заявили в Белом доме - РИА Новости, 01.03.2025
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03:38 01.03.2025 (обновлено: 04:06 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002393183.html
Перепалку с Вэнсом спровоцировал Зеленский, заявили в Белом доме
Перепалку с Вэнсом спровоцировал Зеленский, заявили в Белом доме - РИА Новости, 01.03.2025
Перепалку с Вэнсом спровоцировал Зеленский, заявили в Белом доме
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире Fox News заявила, что Владимир Зеленский вступил в полемику с вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом и... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T03:38:00+03:00
2025-03-01T04:06:00+03:00
сша
в мире
владимир зеленский
киев
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ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире Fox News заявила, что Владимир Зеленский вступил в полемику с вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом и спровоцировал конфликт в присутствии камер в Овальном кабинете."Именно Зеленский спровоцировал перепалку с вице-президентом США Вэнсом в Белом доме и устроил ссору с ним", - заявила пресс-секретарь.Левитт также отметила, что присутствие журналистов и камер во время перепалки стало положительным моментом, поскольку "американский народ и весь мир смогли увидеть, с чем президент (Дональд) Трамп и его команда имели дело за закрытыми дверями на переговорах с украинцами".Она добавила , что Киев является "невероятно упрямым" переговорщиком.
https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002387250.html
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сша, в мире, владимир зеленский, киев
США, В мире, Владимир Зеленский, Киев
Перепалку с Вэнсом спровоцировал Зеленский, заявили в Белом доме

Левитт обвинила Зеленского в провокации перепалки с вице-президентом Вэнсом

© РИА Новости / СтрингерВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
Владимир Зеленский
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ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире Fox News заявила, что Владимир Зеленский вступил в полемику с вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом и спровоцировал конфликт в присутствии камер в Овальном кабинете.
"Именно Зеленский спровоцировал перепалку с вице-президентом США Вэнсом в Белом доме и устроил ссору с ним", - заявила пресс-секретарь.
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Левитт также отметила, что присутствие журналистов и камер во время перепалки стало положительным моментом, поскольку "американский народ и весь мир смогли увидеть, с чем президент (Дональд) Трамп и его команда имели дело за закрытыми дверями на переговорах с украинцами".
Она добавила , что Киев является "невероятно упрямым" переговорщиком.
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