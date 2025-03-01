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Зеленский после перепалки с Трампом объяснил свое поведение чувствами - РИА Новости, 01.03.2025
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02:55 01.03.2025 (обновлено: 09:51 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002389832.html
Зеленский после перепалки с Трампом объяснил свое поведение чувствами
Зеленский после перепалки с Трампом объяснил свое поведение чувствами - РИА Новости, 01.03.2025
Зеленский после перепалки с Трампом объяснил свое поведение чувствами
Владимир Зеленский после перепалки с президентом США Дональдом Трампом объяснил свое поведение эмоциями, но в интервью на телеканале Fox News продолжил... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T02:55:00+03:00
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сша
в мире
украина
владимир зеленский
дональд трамп
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кит келлог
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский после перепалки с президентом США Дональдом Трампом объяснил свое поведение эмоциями, но в интервью на телеканале Fox News продолжил предъявлять претензии властям США.На встрече в Овальном кабинете Трамп заявил Зеленскому о том, что у Украины нет козырей в нынешнем конфликте, а также то, что у Киева не хватает солдат."Когда вы в США, и, например, президент, вице-президент &lt;...&gt; когда они говорят, например, что Украина практически разрушена, что наши военные убегают &lt;...&gt; что Украина потеряла миллионы гражданских, что президент — диктатор. Вы знаете, какая следует реакция? &lt;...&gt; Реакция такая — где наша дружба между Украиной и США?" — сказал Зеленский в эфире Fox News.Зеленский также заявил, что хочет быть "очень вежливым", при этом он требует, чтобы не говорили о миллионных потерях.Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.В январе советник президента США по Украине Кит Келлог заявлял, что Киев уже потерял в украинском конфликте больше солдат, чем США суммарно в Корейской войне и Вьетнаме.
https://ria.ru/20250301/ouens-2002388447.html
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сша, в мире, украина, владимир зеленский, дональд трамп, киев, кит келлог
США, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Киев, Кит Келлог
Зеленский после перепалки с Трампом объяснил свое поведение чувствами

Зеленский в интервью после перепалки с Трампом предъявил претензии властям США

© Getty Images / Win McNameeВладимир Зеленский в интервью на телеканале Fox News
Владимир Зеленский в интервью на телеканале Fox News - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© Getty Images / Win McNamee
Владимир Зеленский в интервью на телеканале Fox News
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский после перепалки с президентом США Дональдом Трампом объяснил свое поведение эмоциями, но в интервью на телеканале Fox News продолжил предъявлять претензии властям США.
На встрече в Овальном кабинете Трамп заявил Зеленскому о том, что у Украины нет козырей в нынешнем конфликте, а также то, что у Киева не хватает солдат.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
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"Когда вы в США, и, например, президент, вице-президент <...> когда они говорят, например, что Украина практически разрушена, что наши военные убегают <...> что Украина потеряла миллионы гражданских, что президент — диктатор. Вы знаете, какая следует реакция? <...> Реакция такая — где наша дружба между Украиной и США?" — сказал Зеленский в эфире Fox News.
Зеленский также заявил, что хочет быть "очень вежливым", при этом он требует, чтобы не говорили о миллионных потерях.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.
В январе советник президента США по Украине Кит Келлог заявлял, что Киев уже потерял в украинском конфликте больше солдат, чем США суммарно в Корейской войне и Вьетнаме.
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СШАВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампКиевКит Келлог
 
 
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