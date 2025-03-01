https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002389832.html

Зеленский после перепалки с Трампом объяснил свое поведение чувствами

Зеленский после перепалки с Трампом объяснил свое поведение чувствами - РИА Новости, 01.03.2025

Зеленский после перепалки с Трампом объяснил свое поведение чувствами

Владимир Зеленский после перепалки с президентом США Дональдом Трампом объяснил свое поведение эмоциями, но в интервью на телеканале Fox News продолжил... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T02:55:00+03:00

2025-03-01T02:55:00+03:00

2025-03-01T09:51:00+03:00

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский после перепалки с президентом США Дональдом Трампом объяснил свое поведение эмоциями, но в интервью на телеканале Fox News продолжил предъявлять претензии властям США.На встрече в Овальном кабинете Трамп заявил Зеленскому о том, что у Украины нет козырей в нынешнем конфликте, а также то, что у Киева не хватает солдат."Когда вы в США, и, например, президент, вице-президент <...> когда они говорят, например, что Украина практически разрушена, что наши военные убегают <...> что Украина потеряла миллионы гражданских, что президент — диктатор. Вы знаете, какая следует реакция? <...> Реакция такая — где наша дружба между Украиной и США?" — сказал Зеленский в эфире Fox News.Зеленский также заявил, что хочет быть "очень вежливым", при этом он требует, чтобы не говорили о миллионных потерях.Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.В январе советник президента США по Украине Кит Келлог заявлял, что Киев уже потерял в украинском конфликте больше солдат, чем США суммарно в Корейской войне и Вьетнаме.

https://ria.ru/20250301/ouens-2002388447.html

https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002387250.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, в мире, украина, владимир зеленский, дональд трамп, киев, кит келлог