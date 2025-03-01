Зеленский после перепалки с Трампом объяснил свое поведение чувствами
Зеленский в интервью после перепалки с Трампом предъявил претензии властям США
© Getty Images / Win McNameeВладимир Зеленский в интервью на телеканале Fox News
© Getty Images / Win McNamee
Владимир Зеленский в интервью на телеканале Fox News
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский после перепалки с президентом США Дональдом Трампом объяснил свое поведение эмоциями, но в интервью на телеканале Fox News продолжил предъявлять претензии властям США.
На встрече в Овальном кабинете Трамп заявил Зеленскому о том, что у Украины нет козырей в нынешнем конфликте, а также то, что у Киева не хватает солдат.
"Когда вы в США, и, например, президент, вице-президент <...> когда они говорят, например, что Украина практически разрушена, что наши военные убегают <...> что Украина потеряла миллионы гражданских, что президент — диктатор. Вы знаете, какая следует реакция? <...> Реакция такая — где наша дружба между Украиной и США?" — сказал Зеленский в эфире Fox News.
Зеленский также заявил, что хочет быть "очень вежливым", при этом он требует, чтобы не говорили о миллионных потерях.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.
В январе советник президента США по Украине Кит Келлог заявлял, что Киев уже потерял в украинском конфликте больше солдат, чем США суммарно в Корейской войне и Вьетнаме.