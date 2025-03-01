https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002388079.html

Зеленский признал, что будущее сделки по ресурсам теперь зависит от США

Зеленский признал, что будущее сделки по ресурсам теперь зависит от США - РИА Новости, 01.03.2025

Зеленский признал, что будущее сделки по ресурсам теперь зависит от США

Владимир Зеленский после провала переговоров в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом признал в эфире телеканала Fox News, что будущее сорванной сделки... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T02:28:00+03:00

2025-03-01T02:28:00+03:00

2025-03-01T02:39:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский после провала переговоров в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом признал в эфире телеканала Fox News, что будущее сорванной сделки по минеральным ресурсам Украины теперь зависит от США."Я думаю, что они должны подписать. Страны должны подписать. Министры должны подписать. Вот и все. Я не знаю, когда они это сделают. Это зависит от американской стороны", - сказал он.Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.

https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002387250.html

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Дарья Буймова

украина, сша, в мире, владимир зеленский, дональд трамп, вашингтон (штат)