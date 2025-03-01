https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002387880.html
Зеленский признал, что Украине будет тяжело победить без поддержки США
Зеленский признал, что Украине будет тяжело победить без поддержки США - РИА Новости, 01.03.2025
Зеленский признал, что Украине будет тяжело победить без поддержки США
Владимир Зеленский после провала переговоров в Белом доме в эфире телеканала Fox News признал, что Украине будет тяжело победить без американской поддержки, но... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T02:22:00+03:00
2025-03-01T02:22:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский после провала переговоров в Белом доме в эфире телеканала Fox News признал, что Украине будет тяжело победить без американской поддержки, но считает Европу готовой продолжать финансировать Киев."Это будет тяжело для нас. Именно поэтому я здесь", - сказал он на вопрос о том, сможет ли Украина победить без американской помощи.Зеленский добавил, что считает Европу готовой продолжать финансирование и военную помощь Киеву.Встреча президента США Дональда Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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украина, сша, европа, в мире, владимир зеленский, дональд трамп, киев
Украина, США, Европа, В мире, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Киев
Зеленский признал, что Украине будет тяжело победить без поддержки США
Зеленский признал, что Украине будет тяжело победить без США, но надеется на ЕС