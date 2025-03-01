https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002387880.html

Зеленский признал, что Украине будет тяжело победить без поддержки США

Зеленский признал, что Украине будет тяжело победить без поддержки США - РИА Новости, 01.03.2025

Зеленский признал, что Украине будет тяжело победить без поддержки США

Владимир Зеленский после провала переговоров в Белом доме в эфире телеканала Fox News признал, что Украине будет тяжело победить без американской поддержки, но... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T02:22:00+03:00

2025-03-01T02:22:00+03:00

2025-03-01T02:27:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский после провала переговоров в Белом доме в эфире телеканала Fox News признал, что Украине будет тяжело победить без американской поддержки, но считает Европу готовой продолжать финансировать Киев."Это будет тяжело для нас. Именно поэтому я здесь", - сказал он на вопрос о том, сможет ли Украина победить без американской помощи.Зеленский добавил, что считает Европу готовой продолжать финансирование и военную помощь Киеву.Встреча президента США Дональда Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.

https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002387250.html

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Дарья Буймова

украина, сша, европа, в мире, владимир зеленский, дональд трамп, киев