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Зеленский признал, что Украине будет тяжело победить без поддержки США - РИА Новости, 01.03.2025
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02:22 01.03.2025 (обновлено: 02:27 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002387880.html
Зеленский признал, что Украине будет тяжело победить без поддержки США
Зеленский признал, что Украине будет тяжело победить без поддержки США - РИА Новости, 01.03.2025
Зеленский признал, что Украине будет тяжело победить без поддержки США
Владимир Зеленский после провала переговоров в Белом доме в эфире телеканала Fox News признал, что Украине будет тяжело победить без американской поддержки, но... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T02:22:00+03:00
2025-03-01T02:27:00+03:00
украина
сша
европа
в мире
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский после провала переговоров в Белом доме в эфире телеканала Fox News признал, что Украине будет тяжело победить без американской поддержки, но считает Европу готовой продолжать финансировать Киев."Это будет тяжело для нас. Именно поэтому я здесь", - сказал он на вопрос о том, сможет ли Украина победить без американской помощи.Зеленский добавил, что считает Европу готовой продолжать финансирование и военную помощь Киеву.Встреча президента США Дональда Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.
https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002387250.html
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украина, сша, европа, в мире, владимир зеленский, дональд трамп, киев
Украина, США, Европа, В мире, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Киев
Зеленский признал, что Украине будет тяжело победить без поддержки США

Зеленский признал, что Украине будет тяжело победить без США, но надеется на ЕС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский после провала переговоров в Белом доме в эфире телеканала Fox News признал, что Украине будет тяжело победить без американской поддержки, но считает Европу готовой продолжать финансировать Киев.
"Это будет тяжело для нас. Именно поэтому я здесь", - сказал он на вопрос о том, сможет ли Украина победить без американской помощи.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Зеленский отказался извиняться перед Трампом
02:13
Зеленский добавил, что считает Европу готовой продолжать финансирование и военную помощь Киеву.
Встреча президента США Дональда Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Украине не понравится продолжать конфликт с Россией, заявил Трамп
01:59
 
УкраинаСШАЕвропаВ миреВладимир ЗеленскийДональд ТрампКиев
 
 
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