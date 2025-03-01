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Зеленский отказался извиняться перед Трампом - РИА Новости, 01.03.2025
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02:13 01.03.2025 (обновлено: 09:11 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002387250.html
Зеленский отказался извиняться перед Трампом
Зеленский отказался извиняться перед Трампом - РИА Новости, 01.03.2025
Зеленский отказался извиняться перед Трампом
Владимир Зеленский после перепалки с президентом США Дональдом Трампом так и не понял, что он сделал не так на встрече в Белом доме. Об этом он заявил в... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T02:13:00+03:00
2025-03-01T09:11:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский после перепалки с президентом США Дональдом Трампом так и не понял, что он сделал не так на встрече в Белом доме. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News."Я не уверен, что мы сделали что-то плохое", — заявил он.Зеленский также отказался извиняться в эфире американского телеканала за свои действия в Белом доме, но допустил, что произошедшее "не пошло на пользу" обеим сторонам.Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.
https://ria.ru/20250301/tramp-2002386205.html
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в мире, вашингтон (штат), дональд трамп, владимир зеленский, киев, сша
В мире, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Киев, США
Зеленский отказался извиняться перед Трампом

Зеленский отказался извиняться за перепалку в Белом доме на встрече с Трампом

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Владимир Зеленский
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ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский после перепалки с президентом США Дональдом Трампом так и не понял, что он сделал не так на встрече в Белом доме. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.
"Я не уверен, что мы сделали что-то плохое", — заявил он.
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01:59
Зеленский также отказался извиняться в эфире американского телеканала за свои действия в Белом доме, но допустил, что произошедшее "не пошло на пользу" обеим сторонам.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Зеленский хотел вернуться сразу после перепалки, заявил Трамп
01:35
 
В миреВашингтон (штат)Дональд ТрампВладимир ЗеленскийКиевСША
 
 
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