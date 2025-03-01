https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002387250.html
Зеленский отказался извиняться перед Трампом
Зеленский отказался извиняться перед Трампом - РИА Новости, 01.03.2025
Зеленский отказался извиняться перед Трампом
Владимир Зеленский после перепалки с президентом США Дональдом Трампом так и не понял, что он сделал не так на встрече в Белом доме. Об этом он заявил в... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T02:13:00+03:00
2025-03-01T02:13:00+03:00
2025-03-01T09:11:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский после перепалки с президентом США Дональдом Трампом так и не понял, что он сделал не так на встрече в Белом доме. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News."Я не уверен, что мы сделали что-то плохое", — заявил он.Зеленский также отказался извиняться в эфире американского телеканала за свои действия в Белом доме, но допустил, что произошедшее "не пошло на пользу" обеим сторонам.Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вашингтон (штат), дональд трамп, владимир зеленский, киев, сша
В мире, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Киев, США
Зеленский отказался извиняться перед Трампом
Зеленский отказался извиняться за перепалку в Белом доме на встрече с Трампом