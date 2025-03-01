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Советник Трампа объяснил Зеленскому, какую ошибку он совершил - РИА Новости, 01.03.2025
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01:33 01.03.2025 (обновлено: 02:11 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002384571.html
Советник Трампа объяснил Зеленскому, какую ошибку он совершил
Советник Трампа объяснил Зеленскому, какую ошибку он совершил - РИА Новости, 01.03.2025
Советник Трампа объяснил Зеленскому, какую ошибку он совершил
Советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц объяснил Зеленскому, что тот совершил огромную ошибку, устроив перепалку в Белом доме, сообщает телеканал CBS News РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T01:33:00+03:00
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в мире
дональд трамп
майк уолтц
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц объяснил Зеленскому, что тот совершил огромную ошибку, устроив перепалку в Белом доме, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленных источников в окружении американского президента Дональда Трампа.После перепалки в Белом доме, советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц объяснил Зеленскому, что тот совершил "огромную ошибку", устроив ее.
https://ria.ru/20250301/tramp-2002386205.html
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в мире, дональд трамп, майк уолтц, владимир зеленский
В мире, Дональд Трамп, Майк Уолтц, Владимир Зеленский
Советник Трампа объяснил Зеленскому, какую ошибку он совершил

Советник Трампа Уолтц: Зеленский совершил ошибку, устроив перепалку с Трампом

© РИА Новости / СтрингерВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
Владимир Зеленский
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц объяснил Зеленскому, что тот совершил огромную ошибку, устроив перепалку в Белом доме, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленных источников в окружении американского президента Дональда Трампа.
После перепалки в Белом доме, советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц объяснил Зеленскому, что тот совершил "огромную ошибку", устроив ее.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Украине не понравится продолжать конфликт с Россией, заявил Трамп
01:59
 
В миреДональд ТрампМайк УолтцВладимир Зеленский
 
 
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