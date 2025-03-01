https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002384571.html

Советник Трампа объяснил Зеленскому, какую ошибку он совершил

Советник Трампа объяснил Зеленскому, какую ошибку он совершил - РИА Новости, 01.03.2025

Советник Трампа объяснил Зеленскому, какую ошибку он совершил

Советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц объяснил Зеленскому, что тот совершил огромную ошибку, устроив перепалку в Белом доме, сообщает телеканал CBS News РИА Новости, 01.03.2025

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в мире

дональд трамп

майк уолтц

владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц объяснил Зеленскому, что тот совершил огромную ошибку, устроив перепалку в Белом доме, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленных источников в окружении американского президента Дональда Трампа.После перепалки в Белом доме, советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц объяснил Зеленскому, что тот совершил "огромную ошибку", устроив ее.

https://ria.ru/20250301/tramp-2002386205.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дональд трамп, майк уолтц, владимир зеленский