https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002384571.html
Советник Трампа объяснил Зеленскому, какую ошибку он совершил
Советник Трампа объяснил Зеленскому, какую ошибку он совершил - РИА Новости, 01.03.2025
Советник Трампа объяснил Зеленскому, какую ошибку он совершил
Советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц объяснил Зеленскому, что тот совершил огромную ошибку, устроив перепалку в Белом доме, сообщает телеканал CBS News РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T01:33:00+03:00
2025-03-01T01:33:00+03:00
2025-03-01T02:11:00+03:00
в мире
дональд трамп
майк уолтц
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц объяснил Зеленскому, что тот совершил огромную ошибку, устроив перепалку в Белом доме, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленных источников в окружении американского президента Дональда Трампа.После перепалки в Белом доме, советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц объяснил Зеленскому, что тот совершил "огромную ошибку", устроив ее.
https://ria.ru/20250301/tramp-2002386205.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дональд трамп, майк уолтц, владимир зеленский
В мире, Дональд Трамп, Майк Уолтц, Владимир Зеленский
Советник Трампа объяснил Зеленскому, какую ошибку он совершил
Советник Трампа Уолтц: Зеленский совершил ошибку, устроив перепалку с Трампом