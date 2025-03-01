https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002377118.html
Маск призвал обратить внимание на то, кто защищает Зеленского
Маск призвал обратить внимание на то, кто защищает Зеленского - РИА Новости, 01.03.2025
Маск призвал обратить внимание на то, кто защищает Зеленского
Американский сенатор Эрик Шмитт в своём аккаунте в социальной сети Х и предприниматель Илон Маск после перепалки президента США Дональда Трампа и Владимира... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T00:02:00+03:00
2025-03-01T00:02:00+03:00
2025-03-01T00:02:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Американский сенатор Эрик Шмитт в своём аккаунте в социальной сети Х и предприниматель Илон Маск после перепалки президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме призвали обратить внимание на то, кто защищает Зеленского, а кто - США. "Обратите внимание сегодня на то, кто защищает Зеленского, а кто защищает Америку", - написал Шмитт. Маск ответил на публикацию Шмитта словом "Действительно". Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу. Она перешла в перепалку. По данным СМИ, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп, илон маск
В мире, США, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Илон Маск
Маск призвал обратить внимание на то, кто защищает Зеленского
Сенатор Шмитт и Маск призвали призвали следить за тем, кто защищает Зеленского