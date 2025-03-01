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Маск призвал обратить внимание на то, кто защищает Зеленского - РИА Новости, 01.03.2025
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https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002377118.html
Маск призвал обратить внимание на то, кто защищает Зеленского
Маск призвал обратить внимание на то, кто защищает Зеленского - РИА Новости, 01.03.2025
Маск призвал обратить внимание на то, кто защищает Зеленского
Американский сенатор Эрик Шмитт в своём аккаунте в социальной сети Х и предприниматель Илон Маск после перепалки президента США Дональда Трампа и Владимира... РИА Новости, 01.03.2025
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в мире
сша
вашингтон (штат)
владимир зеленский
дональд трамп
илон маск
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Американский сенатор Эрик Шмитт в своём аккаунте в социальной сети Х и предприниматель Илон Маск после перепалки президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме призвали обратить внимание на то, кто защищает Зеленского, а кто - США. "Обратите внимание сегодня на то, кто защищает Зеленского, а кто защищает Америку", - написал Шмитт. Маск ответил на публикацию Шмитта словом "Действительно". Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу. Она перешла в перепалку. По данным СМИ, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение.
https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002375920.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп, илон маск
В мире, США, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Илон Маск
Маск призвал обратить внимание на то, кто защищает Зеленского

Сенатор Шмитт и Маск призвали призвали следить за тем, кто защищает Зеленского

© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Американский сенатор Эрик Шмитт в своём аккаунте в социальной сети Х и предприниматель Илон Маск после перепалки президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме призвали обратить внимание на то, кто защищает Зеленского, а кто - США.
"Обратите внимание сегодня на то, кто защищает Зеленского, а кто защищает Америку", - написал Шмитт.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
"Такого еще не видели": Симоньян высказалась о встрече Трампа с Зеленским
Вчера, 23:48
Маск ответил на публикацию Шмитта словом "Действительно".
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу. Она перешла в перепалку. По данным СМИ, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение.
Зеленский покидает Белый дом после разговора с Трампом - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
"Он не готов". Трамп жестко отчитал Зеленского и выгнал из Белого дома
Вчера, 21:37
 
В миреСШАВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийДональд ТрампИлон Маск
 
 
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