https://ria.ru/20250301/zelenskij-2002493052.html

Зеленский привык слышать, что только Киев определяет мир, заявил Уолтц

Зеленский привык слышать, что только Киев определяет мир, заявил Уолтц - РИА Новости, 01.03.2025

Зеленский привык слышать, что только Киев определяет мир, заявил Уолтц

Владимир Зеленский привык слышать, что только Киев определяет, каким будет урегулирование конфликта, но у США теперь новый президент Дональд Трамп и новые... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T19:29:00+03:00

2025-03-01T19:29:00+03:00

2025-03-01T19:29:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский привык слышать, что только Киев определяет, каким будет урегулирование конфликта, но у США теперь новый президент Дональд Трамп и новые подходы, заявил советник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц. "Он (Зеленский - ред.) привык слышать "сколько потребуется", получать пустые чеки, "не США, а вы будете определять, каким будет разрешение всего этого", - такое он слышал в годы (президентства бывшего главы США Джо - ред.) Байдена. И он не получил справки, что в городе новый шериф, новый президент, новый подход к достижению мира", - сказал Уолтц в интервью Fox News. По его словам, подход Зеленского "неверный, несвоевременный". "И (Трамп - ред.) точно не тот президент США, чтобы пытаться сделать такое. Это не Джо Байден", - сказал Уолтц. Он подчеркнул, что "время не на стороне Киева". "Помощь США и терпение налогоплательщиков не безгранично", - сказал Уолтц. Трамп накануне отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.

https://ria.ru/20250221/zelenskiy--2000893171.html

https://ria.ru/20250301/konflikt-2002473286.html

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в мире, сша, киев, россия, владимир зеленский, майк уолтц, дональд трамп