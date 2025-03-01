Зеленский привык слышать, что только Киев определяет мир, заявил Уолтц
Уолтц: Зеленскому придется забыть о временах, когда Киев принимал решения о мире
© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский
© AP Photo / Evan Vucci
Владимир Зеленский. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский привык слышать, что только Киев определяет, каким будет урегулирование конфликта, но у США теперь новый президент Дональд Трамп и новые подходы, заявил советник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц.
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"Он (Зеленский - ред.) привык слышать "сколько потребуется", получать пустые чеки, "не США, а вы будете определять, каким будет разрешение всего этого", - такое он слышал в годы (президентства бывшего главы США Джо - ред.) Байдена. И он не получил справки, что в городе новый шериф, новый президент, новый подход к достижению мира", - сказал Уолтц в интервью Fox News.
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По его словам, подход Зеленского "неверный, несвоевременный".
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"И (Трамп - ред.) точно не тот президент США, чтобы пытаться сделать такое. Это не Джо Байден", - сказал Уолтц.
Он подчеркнул, что "время не на стороне Киева".
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"Помощь США и терпение налогоплательщиков не безгранично", - сказал Уолтц.
Трамп накануне отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.