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Зеленский выстроил тоталитарное государство, заявили в МИД России - РИА Новости, 01.03.2025
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15:37 01.03.2025 (обновлено: 15:55 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/zelenskij-2002461614.html
Зеленский выстроил тоталитарное государство, заявили в МИД России
Зеленский выстроил тоталитарное государство, заявили в МИД России - РИА Новости, 01.03.2025
Зеленский выстроил тоталитарное государство, заявили в МИД России
Владимир Зеленский уничтожил всю оппозицию и выстроил тоталитарный государственный режим, который без продолжения войны пойдет ко дну, заявила официальный... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T15:37:00+03:00
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украина
сша
в мире
владимир зеленский
мария захарова
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский уничтожил всю оппозицию и выстроил тоталитарный государственный режим, который без продолжения войны пойдет ко дну, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.&quot;Ради этого он уничтожил оппозицию, выстроил тоталитарное государство и безжалостно посылает на смерть миллионы сограждан. В нынешних всё более ухудшающихся для киевского режима политических условиях этот деятель не способен проявить чувство ответственности и потому одержим продолжением войны, отвергая мир, который для него смерти подобен&quot;, - сказала Захарова.
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россия, украина, сша, в мире, владимир зеленский, мария захарова
Россия, Украина, США, В мире, Владимир Зеленский, Мария Захарова
Зеленский выстроил тоталитарное государство, заявили в МИД России

МИД РФ: Зеленский уничтожил оппозицию на Украине и выстроил диктатуру

© AP Photo / Alex BabenkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Alex Babenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский уничтожил всю оппозицию и выстроил тоталитарный государственный режим, который без продолжения войны пойдет ко дну, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
«

"Ради этого он уничтожил оппозицию, выстроил тоталитарное государство и безжалостно посылает на смерть миллионы сограждан. В нынешних всё более ухудшающихся для киевского режима политических условиях этот деятель не способен проявить чувство ответственности и потому одержим продолжением войны, отвергая мир, который для него смерти подобен", - сказала Захарова.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
В МИД назвали Зеленского поджигателем большой войны
Вчера, 15:34
 
РоссияУкраинаСШАВ миреВладимир ЗеленскийМария Захарова
 
 
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