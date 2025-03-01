https://ria.ru/20250301/zelenskij-2002461614.html
Зеленский выстроил тоталитарное государство, заявили в МИД России
Зеленский выстроил тоталитарное государство, заявили в МИД России - РИА Новости, 01.03.2025
Зеленский выстроил тоталитарное государство, заявили в МИД России
Владимир Зеленский уничтожил всю оппозицию и выстроил тоталитарный государственный режим, который без продолжения войны пойдет ко дну, заявила официальный... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T15:37:00+03:00
2025-03-01T15:37:00+03:00
2025-03-01T15:55:00+03:00
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский уничтожил всю оппозицию и выстроил тоталитарный государственный режим, который без продолжения войны пойдет ко дну, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ."Ради этого он уничтожил оппозицию, выстроил тоталитарное государство и безжалостно посылает на смерть миллионы сограждан. В нынешних всё более ухудшающихся для киевского режима политических условиях этот деятель не способен проявить чувство ответственности и потому одержим продолжением войны, отвергая мир, который для него смерти подобен", - сказала Захарова.
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Россия, Украина, США, В мире, Владимир Зеленский, Мария Захарова
Зеленский выстроил тоталитарное государство, заявили в МИД России
МИД РФ: Зеленский уничтожил оппозицию на Украине и выстроил диктатуру