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Зеленский поставил свое тщеславие выше интересов Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 01.03.2025
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04:12 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/zelenskij-2002395031.html
Зеленский поставил свое тщеславие выше интересов Украины, пишут СМИ
Зеленский поставил свое тщеславие выше интересов Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 01.03.2025
Зеленский поставил свое тщеславие выше интересов Украины, пишут СМИ
Владимир Зеленский, устроив перепалку с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, поставил свое тщеславие и гордость выше интересов Украины, пишет издание РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T04:12:00+03:00
2025-03-01T04:12:00+03:00
в мире
сша
украина
вашингтон (штат)
владимир зеленский
дональд трамп
spectator
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский, устроив перепалку с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, поставил свое тщеславие и гордость выше интересов Украины, пишет издание Spectator. "Украина нуждается в американской поддержке больше всего. Зеленский поставил ее без необходимости под угрозу своим поведением в Белом доме... (Зеленский - ред.) поставил свое тщеславие и гордость выше более широких интересов своей страны, реагируя таким образом на комментарии и поведение Трампа", - говорится в публикации. Как отмечает издание, еще никто не побеждал Трампа в словесной перепалке - "и уж тем более кто-то, кто нуждается в его помощи". Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу. Она перешла в перепалку. По данным СМИ, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение.
https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002387250.html
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сша
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в мире, сша, украина, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп, spectator
В мире, США, Украина, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Spectator
Зеленский поставил свое тщеславие выше интересов Украины, пишут СМИ

Spectator: Зеленский поставил свое тщеславие и гордость выше интересов Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский, устроив перепалку с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, поставил свое тщеславие и гордость выше интересов Украины, пишет издание Spectator.
"Украина нуждается в американской поддержке больше всего. Зеленский поставил ее без необходимости под угрозу своим поведением в Белом доме... (Зеленский - ред.) поставил свое тщеславие и гордость выше более широких интересов своей страны, реагируя таким образом на комментарии и поведение Трампа", - говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Зеленский отказался извиняться перед Трампом
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Как отмечает издание, еще никто не побеждал Трампа в словесной перепалке - "и уж тем более кто-то, кто нуждается в его помощи".
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу. Она перешла в перепалку. По данным СМИ, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
"Нарывался на конфликт": в США указали на критическую ошибку Зеленского
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В миреСШАУкраинаВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийДональд ТрампSpectator
 
 
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