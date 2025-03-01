https://ria.ru/20250301/zelenskij-2002395031.html

Зеленский поставил свое тщеславие выше интересов Украины, пишут СМИ

Зеленский поставил свое тщеславие выше интересов Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 01.03.2025

Зеленский поставил свое тщеславие выше интересов Украины, пишут СМИ

Владимир Зеленский, устроив перепалку с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, поставил свое тщеславие и гордость выше интересов Украины, пишет издание РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T04:12:00+03:00

2025-03-01T04:12:00+03:00

2025-03-01T04:12:00+03:00

в мире

сша

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владимир зеленский

дональд трамп

spectator

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский, устроив перепалку с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, поставил свое тщеславие и гордость выше интересов Украины, пишет издание Spectator. "Украина нуждается в американской поддержке больше всего. Зеленский поставил ее без необходимости под угрозу своим поведением в Белом доме... (Зеленский - ред.) поставил свое тщеславие и гордость выше более широких интересов своей страны, реагируя таким образом на комментарии и поведение Трампа", - говорится в публикации. Как отмечает издание, еще никто не побеждал Трампа в словесной перепалке - "и уж тем более кто-то, кто нуждается в его помощи". Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу. Она перешла в перепалку. По данным СМИ, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение.

https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002387250.html

https://ria.ru/20250301/devis-2002394396.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп, spectator