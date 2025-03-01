https://ria.ru/20250301/zelenskij-2002394033.html
Зеленский не хочет мира на Украине, заявил глава Минфина США
Зеленский не хочет мира на Украине, заявил глава Минфина США - РИА Новости, 01.03.2025
Зеленский не хочет мира на Украине, заявил глава Минфина США
Вести экономические дела с Владимиром Зеленским будет очень трудно, поскольку он не хочет мира на Украине, заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T03:53:00+03:00
2025-03-01T03:53:00+03:00
2025-03-01T03:53:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Вести экономические дела с Владимиром Зеленским будет очень трудно, поскольку он не хочет мира на Украине, заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Блумберг. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено. "Очевидно, что очень трудно заключить экономическое соглашение с лидером, который не хочет заключать мирного соглашения", - сообщил он, комментируя возможность заключения сделки с Киевом по минеральным ресурсам. Бессент отметил, что идея президента США Дональда Трампа перед встречей с Зеленским заключалась в том, чтобы показать "переплетенность" Вашингтона и Киева через подписание соглашения по минеральным ресурсам Украины. "А президент Зеленский сегодня это взорвал. Я не знаю, о чем он думал", - резюмировал американский министр.
https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002387250.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, вашингтон (штат), киев, украина, владимир зеленский, дональд трамп, скотт бессент, министерство финансов сша
В мире, Вашингтон (штат), Киев, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Министерство финансов США
Зеленский не хочет мира на Украине, заявил глава Минфина США
Глава Минфина США Бессент: вести экономические дела с Зеленским будет трудно