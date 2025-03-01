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Зеленский ответил на призывы к отставке - РИА Новости, 01.03.2025
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02:50 01.03.2025 (обновлено: 06:16 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/zelenskij-2002389600.html
Зеленский ответил на призывы к отставке
Зеленский ответил на призывы к отставке - РИА Новости, 01.03.2025
Зеленский ответил на призывы к отставке
Владимир Зеленский после звучавших в США призывов к отставке на фоне провала в Белом доме, заявил в интервью Fox News, что это решение могут принять только... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T02:50:00+03:00
2025-03-01T06:16:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский после звучавших в США призывов к отставке на фоне провала в Белом доме, заявил в интервью Fox News, что это решение могут принять только граждане Украины. "Это решение может принять только народ Украины… и если кто-то, я имею в виду, не рад мне, окей. Но между нами, американцы голосуют за американского президента, а каждая европейская страна голосует за своего президента", - сообщил он на вопрос о призыве уйти в отставку. Ранее в пятницу американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что после провала переговоров в Белом доме Зеленский должен либо уйти в отставку, или измениться.
https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002387250.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский
Зеленский ответил на призывы к отставке

Зеленский не дал однозначного ответа на призыв сенатора Грэма уйти в отставку

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский после звучавших в США призывов к отставке на фоне провала в Белом доме, заявил в интервью Fox News, что это решение могут принять только граждане Украины.
"Это решение может принять только народ Украины… и если кто-то, я имею в виду, не рад мне, окей. Но между нами, американцы голосуют за американского президента, а каждая европейская страна голосует за своего президента", - сообщил он на вопрос о призыве уйти в отставку.
Ранее в пятницу американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что после провала переговоров в Белом доме Зеленский должен либо уйти в отставку, или измениться.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
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В миреУкраинаСШАРоссияВладимир Зеленский
 
 
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