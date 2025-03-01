https://ria.ru/20250301/zelenskij-2002389600.html

Зеленский ответил на призывы к отставке

Зеленский ответил на призывы к отставке - РИА Новости, 01.03.2025

Зеленский ответил на призывы к отставке

Владимир Зеленский после звучавших в США призывов к отставке на фоне провала в Белом доме, заявил в интервью Fox News, что это решение могут принять только... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T02:50:00+03:00

2025-03-01T02:50:00+03:00

2025-03-01T06:16:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский после звучавших в США призывов к отставке на фоне провала в Белом доме, заявил в интервью Fox News, что это решение могут принять только граждане Украины. "Это решение может принять только народ Украины… и если кто-то, я имею в виду, не рад мне, окей. Но между нами, американцы голосуют за американского президента, а каждая европейская страна голосует за своего президента", - сообщил он на вопрос о призыве уйти в отставку. Ранее в пятницу американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что после провала переговоров в Белом доме Зеленский должен либо уйти в отставку, или измениться.

https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002387250.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский