https://ria.ru/20250301/zelenskij-2002388862.html
Зеленский верит в возможность спасти отношения с Трампом
Зеленский верит в возможность спасти отношения с Трампом - РИА Новости, 01.03.2025
Зеленский верит в возможность спасти отношения с Трампом
Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала Fox News, что верит в возможность спасти свои отношения с американским президентом Дональдом Трампом после... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T02:41:00+03:00
2025-03-01T02:41:00+03:00
2025-03-01T02:41:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала Fox News, что верит в возможность спасти свои отношения с американским президентом Дональдом Трампом после перепалки с ним в Белом доме. "Да, конечно. Потому что это отношения больше, чем с президентом, это исторические отношения, сильные отношения между нашими людьми", - сказал Зеленский на вопрос о том, можно ли спасти его отношения с Трампом после состоявшейся перепалки в Белом доме. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вашингтон (штат), киев, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, Вашингтон (штат), Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Зеленский верит в возможность спасти отношения с Трампом
Зеленский верит в шанс спасти отношения с Трампом после перепалки в Белом доме