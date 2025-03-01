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Зеленский верит в возможность спасти отношения с Трампом - РИА Новости, 01.03.2025
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02:41 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/zelenskij-2002388862.html
Зеленский верит в возможность спасти отношения с Трампом
Зеленский верит в возможность спасти отношения с Трампом - РИА Новости, 01.03.2025
Зеленский верит в возможность спасти отношения с Трампом
Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала Fox News, что верит в возможность спасти свои отношения с американским президентом Дональдом Трампом после... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T02:41:00+03:00
2025-03-01T02:41:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
киев
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала Fox News, что верит в возможность спасти свои отношения с американским президентом Дональдом Трампом после перепалки с ним в Белом доме. "Да, конечно. Потому что это отношения больше, чем с президентом, это исторические отношения, сильные отношения между нашими людьми", - сказал Зеленский на вопрос о том, можно ли спасти его отношения с Трампом после состоявшейся перепалки в Белом доме. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.
https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002387250.html
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в мире, вашингтон (штат), киев, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, Вашингтон (штат), Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Зеленский верит в возможность спасти отношения с Трампом

Зеленский верит в шанс спасти отношения с Трампом после перепалки в Белом доме

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала Fox News, что верит в возможность спасти свои отношения с американским президентом Дональдом Трампом после перепалки с ним в Белом доме.
"Да, конечно. Потому что это отношения больше, чем с президентом, это исторические отношения, сильные отношения между нашими людьми", - сказал Зеленский на вопрос о том, можно ли спасти его отношения с Трампом после состоявшейся перепалки в Белом доме.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Зеленский отказался извиняться перед Трампом
02:13
 
В миреВашингтон (штат)КиевВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
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