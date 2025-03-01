https://ria.ru/20250301/zelenskij-2002388862.html

Зеленский верит в возможность спасти отношения с Трампом

Зеленский верит в возможность спасти отношения с Трампом - РИА Новости, 01.03.2025

Зеленский верит в возможность спасти отношения с Трампом

Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала Fox News, что верит в возможность спасти свои отношения с американским президентом Дональдом Трампом после... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T02:41:00+03:00

2025-03-01T02:41:00+03:00

2025-03-01T02:41:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала Fox News, что верит в возможность спасти свои отношения с американским президентом Дональдом Трампом после перепалки с ним в Белом доме. "Да, конечно. Потому что это отношения больше, чем с президентом, это исторические отношения, сильные отношения между нашими людьми", - сказал Зеленский на вопрос о том, можно ли спасти его отношения с Трампом после состоявшейся перепалки в Белом доме. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.

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Дарья Буймова

в мире, вашингтон (штат), киев, владимир зеленский, дональд трамп