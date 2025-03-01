https://ria.ru/20250301/zelenskij-2002379282.html

Эксперт: Зеленский может не вернуться в Киев после встречи с Трампом

Эксперт: Зеленский может не вернуться в Киев после встречи с Трампом - РИА Новости, 01.03.2025

Эксперт: Зеленский может не вернуться в Киев после встречи с Трампом

Владимир Зеленский после своего провального визита в Белый дом может не вернуться в Киев, заявил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T00:34:00+03:00

2025-03-01T00:34:00+03:00

2025-03-01T00:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

киев

лондон

россия

владимир зеленский

алексей мартынов (политолог)

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977557112_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_59f59a05b3baa4d4e85477573bc4178a.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский после своего провального визита в Белый дом может не вернуться в Киев, заявил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Встреча президента США Дональда Трампа и Зеленского состоялась в пятницу в Вашингтоне. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. "Судя по всему, он домой не собирается. Он в Лондон прется на очередной еврошабаш. Не сильно удивлюсь, если он совсем не поедет в Киев или под электросамокат в Лондоне попадает с летальным исходом. Тут только вопрос: кого громче обвинять станут - по привычке русских или уже в новомодной манере Трампа", - сказал Мартынов. Эксперт обратил внимание на слова предпринимателя и главы департамента государственной эффективности США (DOGE) Илона Маска о том, что Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа. "В этом смысле точен Маск. Зеленский больше не нужен ни внутри остатков украинской территории, ни снаружи. Эти подвывания евробюрократов скорее дым. Завеса", - добавил он. Ранее Мартынов в комментарии РИА Новости отмечал, что Зеленского будет проклинать не одно поколение украинцев, и совсем скоро на Украине могут начаться внутренние распри.

https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002358508.html

https://ria.ru/20250228/perepalka-2002359304.html

киев

лондон

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, лондон, россия, владимир зеленский, алексей мартынов (политолог), дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности