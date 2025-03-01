Рейтинг@Mail.ru
Эксперт: Зеленский может не вернуться в Киев после встречи с Трампом - РИА Новости, 01.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:34 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/zelenskij-2002379282.html
Эксперт: Зеленский может не вернуться в Киев после встречи с Трампом
Эксперт: Зеленский может не вернуться в Киев после встречи с Трампом - РИА Новости, 01.03.2025
Эксперт: Зеленский может не вернуться в Киев после встречи с Трампом
Владимир Зеленский после своего провального визита в Белый дом может не вернуться в Киев, заявил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T00:34:00+03:00
2025-03-01T00:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
лондон
россия
владимир зеленский
алексей мартынов (политолог)
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977557112_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_59f59a05b3baa4d4e85477573bc4178a.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский после своего провального визита в Белый дом может не вернуться в Киев, заявил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Встреча президента США Дональда Трампа и Зеленского состоялась в пятницу в Вашингтоне. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. "Судя по всему, он домой не собирается. Он в Лондон прется на очередной еврошабаш. Не сильно удивлюсь, если он совсем не поедет в Киев или под электросамокат в Лондоне попадает с летальным исходом. Тут только вопрос: кого громче обвинять станут - по привычке русских или уже в новомодной манере Трампа", - сказал Мартынов. Эксперт обратил внимание на слова предпринимателя и главы департамента государственной эффективности США (DOGE) Илона Маска о том, что Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа. "В этом смысле точен Маск. Зеленский больше не нужен ни внутри остатков украинской территории, ни снаружи. Эти подвывания евробюрократов скорее дым. Завеса", - добавил он. Ранее Мартынов в комментарии РИА Новости отмечал, что Зеленского будет проклинать не одно поколение украинцев, и совсем скоро на Украине могут начаться внутренние распри.
https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002358508.html
https://ria.ru/20250228/perepalka-2002359304.html
киев
лондон
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977557112_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_4774a50e8137b4ff7adf8adb68637a4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, лондон, россия, владимир зеленский, алексей мартынов (политолог), дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Лондон, Россия, Владимир Зеленский, Алексей Мартынов (политолог), Дональд Трамп, Мюнхенская конференция по безопасности
Эксперт: Зеленский может не вернуться в Киев после встречи с Трампом

Политолог Мартынов: Зеленский после визита в Белый дом может не вернуться в Киев

© AP Photo / Andrew MedichiniВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Andrew Medichini
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский после своего провального визита в Белый дом может не вернуться в Киев, заявил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
Встреча президента США Дональда Трампа и Зеленского состоялась в пятницу в Вашингтоне. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено.
Зеленский покидает Белый дом после разговора с Трампом - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
"Он не готов". Трамп жестко отчитал Зеленского и выгнал из Белого дома
Вчера, 21:37
"Судя по всему, он домой не собирается. Он в Лондон прется на очередной еврошабаш. Не сильно удивлюсь, если он совсем не поедет в Киев или под электросамокат в Лондоне попадает с летальным исходом. Тут только вопрос: кого громче обвинять станут - по привычке русских или уже в новомодной манере Трампа", - сказал Мартынов.
Эксперт обратил внимание на слова предпринимателя и главы департамента государственной эффективности США (DOGE) Илона Маска о том, что Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа.
«
"В этом смысле точен Маск. Зеленский больше не нужен ни внутри остатков украинской территории, ни снаружи. Эти подвывания евробюрократов скорее дым. Завеса", - добавил он.
Ранее Мартынов в комментарии РИА Новости отмечал, что Зеленского будет проклинать не одно поколение украинцев, и совсем скоро на Украине могут начаться внутренние распри.
Полная запись разговора Зеленского и Трампа с русскими субтитрами - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Опубликована расшифровка перепалки Зеленского с Трампом и Вэнсом
Вчера, 21:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевЛондонРоссияВладимир ЗеленскийАлексей Мартынов (политолог)Дональд ТрампМюнхенская конференция по безопасности
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала