https://ria.ru/20250301/zelenskij-2002378003.html

Зеленский поговорил с Макроном и Рютте, пишут СМИ

Зеленский поговорил с Макроном и Рютте, пишут СМИ - РИА Новости, 01.03.2025

Зеленский поговорил с Макроном и Рютте, пишут СМИ

Владимир Зеленский после перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме связался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и генсеком НАТО Марком... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T00:13:00+03:00

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2025-03-01T00:13:00+03:00

в мире

сша

франция

вашингтон (штат)

владимир зеленский

дональд трамп

эммануэль макрон

нато

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский после перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме связался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и генсеком НАТО Марком Рютте, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным СМИ, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. "Владимир Зеленский поговорил с (президентом - ред.) Франции Эммануэлем Макроном... Диалог Зеленского состоялся после срыва встречи в Белом доме с американским президентом Дональдом Трампом в пятницу... (Зеленский - ред.) также поговорил с генсеком НАТО Марком Рютте", - говорится в публикации со ссылкой на источник, который находится с Зеленским в США. Кроме того, по данным газеты Washinton Post, Зеленский также связался с главой Европейского совета Антониу Коштой, о чем изданию сообщили украинский и европейский чиновники.

https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002375920.html

https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002374210.html

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франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, франция, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп, эммануэль макрон, нато, европейский совет