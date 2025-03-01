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Зеленский поговорил с Макроном и Рютте, пишут СМИ - РИА Новости, 01.03.2025
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00:13 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/zelenskij-2002378003.html
Зеленский поговорил с Макроном и Рютте, пишут СМИ
Зеленский поговорил с Макроном и Рютте, пишут СМИ - РИА Новости, 01.03.2025
Зеленский поговорил с Макроном и Рютте, пишут СМИ
Владимир Зеленский после перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме связался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и генсеком НАТО Марком... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T00:13:00+03:00
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в мире
сша
франция
вашингтон (штат)
владимир зеленский
дональд трамп
эммануэль макрон
нато
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский после перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме связался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и генсеком НАТО Марком Рютте, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным СМИ, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. "Владимир Зеленский поговорил с (президентом - ред.) Франции Эммануэлем Макроном... Диалог Зеленского состоялся после срыва встречи в Белом доме с американским президентом Дональдом Трампом в пятницу... (Зеленский - ред.) также поговорил с генсеком НАТО Марком Рютте", - говорится в публикации со ссылкой на источник, который находится с Зеленским в США. Кроме того, по данным газеты Washinton Post, Зеленский также связался с главой Европейского совета Антониу Коштой, о чем изданию сообщили украинский и европейский чиновники.
https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002375920.html
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в мире, сша, франция, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп, эммануэль макрон, нато, европейский совет
В мире, США, Франция, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, НАТО, Европейский совет
Зеленский поговорил с Макроном и Рютте, пишут СМИ

FT: Зеленский после перепалки с Трампом связался с Макроном и Рютте

© AP Photo / Ben CurtisДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский после перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме связался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и генсеком НАТО Марком Рютте, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным СМИ, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
"Такого еще не видели": Симоньян высказалась о встрече Трампа с Зеленским
Вчера, 23:48
"Владимир Зеленский поговорил с (президентом - ред.) Франции Эммануэлем Макроном... Диалог Зеленского состоялся после срыва встречи в Белом доме с американским президентом Дональдом Трампом в пятницу... (Зеленский - ред.) также поговорил с генсеком НАТО Марком Рютте", - говорится в публикации со ссылкой на источник, который находится с Зеленским в США.
Кроме того, по данным газеты Washinton Post, Зеленский также связался с главой Европейского совета Антониу Коштой, о чем изданию сообщили украинский и европейский чиновники.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
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В миреСШАФранцияВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийДональд ТрампЭммануэль МакронНАТОЕвропейский совет
 
 
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