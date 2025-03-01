Зеленский поговорил с Макроном и Рютте, пишут СМИ
FT: Зеленский после перепалки с Трампом связался с Макроном и Рютте
© AP Photo / Ben CurtisДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
© AP Photo / Ben Curtis
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский после перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме связался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и генсеком НАТО Марком Рютте, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным СМИ, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение.
"Владимир Зеленский поговорил с (президентом - ред.) Франции Эммануэлем Макроном... Диалог Зеленского состоялся после срыва встречи в Белом доме с американским президентом Дональдом Трампом в пятницу... (Зеленский - ред.) также поговорил с генсеком НАТО Марком Рютте", - говорится в публикации со ссылкой на источник, который находится с Зеленским в США.
Кроме того, по данным газеты Washinton Post, Зеленский также связался с главой Европейского совета Антониу Коштой, о чем изданию сообщили украинский и европейский чиновники.
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