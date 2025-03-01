https://ria.ru/20250301/zederzhanie-2002395702.html

В Москве поймали афериста, предлагавшего "откосить" от армии

В Москве поймали афериста, предлагавшего "откосить" от армии - РИА Новости, 01.03.2025

В Москве поймали афериста, предлагавшего "откосить" от армии

В Москве задержали афериста, который в одном из мессенджеров предлагал за деньги "откосить" от призыва в армию, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T04:22:00+03:00

2025-03-01T04:22:00+03:00

2025-03-01T04:22:00+03:00

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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. В Москве задержали афериста, который в одном из мессенджеров предлагал за деньги "откосить" от призыва в армию, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника, аферист еще в 2024 году опубликовал в одном из мессенджеров объявление, что якобы может помочь пройти медкомиссию в военном комиссариате и получить освобождение от исполнения воинской обязанности по состоянию здоровья. "В результате к нему обратился мужчина, который хотел избежать призыва по мобилизации. Для этого он перевел злоумышленнику 160 тысяч рублей. Однако воплощать в действительность свои обещания мошенник и иные неустановленные лица не имели возможности и не собирались. Поэтому они похитили деньги и распорядились ими на свое усмотрение", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что по данному факту расследуется уголовное дело, возбужденное по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

https://ria.ru/20250219/moskva-2000284060.html

https://ria.ru/20250209/arest-1998212525.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, россия