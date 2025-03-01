https://ria.ru/20250301/zaym-2002513808.html

Украина и Британия подписали соглашение о займе, сообщили СМИ

Украина и Британия подписали соглашение о займе, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.03.2025

Украина и Британия подписали соглашение о займе, сообщили СМИ

Украина и Великобритания подписали соглашение о займе на 3,2 миллиарда долларов для поддержки оборонных возможностей Киева, сообщил украинский телеканал "ТСН". РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T22:55:00+03:00

2025-03-01T22:55:00+03:00

2025-03-01T22:55:00+03:00

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Украина и Великобритания подписали соглашение о займе на 3,2 миллиарда долларов для поддержки оборонных возможностей Киева, сообщил украинский телеканал "ТСН". В субботу Владимир Зеленский посетил Лондон, где провел встречу с британским премьером Киром Стармером. "Украина и Великобритания подписали новый заем на поддержку оборонных возможностей Украины на сумму 2,6 миллиарда фунтов (3,2 миллиарда долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "ТСН". Как отметили в "ТСН", встреча Зеленского и Стармера завершилась. В январе депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что экономическая ситуация на Украине в 2025 году может сильно ухудшиться. Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.

https://ria.ru/20250301/ssha-2002404534.html

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в мире, украина, великобритания, киев, владимир зеленский, кир стармер, верховная рада украины, мвф