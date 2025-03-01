Рейтинг@Mail.ru
На Западе удивились одной детали на встрече Зеленского и Трампа - РИА Новости, 01.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:02 01.03.2025 (обновлено: 23:03 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/zapad-2002514466.html
На Западе удивились одной детали на встрече Зеленского и Трампа
На Западе удивились одной детали на встрече Зеленского и Трампа - РИА Новости, 01.03.2025
На Западе удивились одной детали на встрече Зеленского и Трампа
Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом обесценил американскую помощь Украине за все три года, заявил ирландский журналист Чей Боуз в... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T23:02:00+03:00
2025-03-01T23:03:00+03:00
в мире
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002341786_0:247:2730:1783_1920x0_80_0_0_b0da1632ef26abb3559da236a9e91851.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом обесценил американскую помощь Украине за все три года, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."США предоставили Зеленскому сотни миллиардов (многие из которых он украл), оружие, политическую и моральную поддержку в масштабах, невиданных за многие поколения. Зеленский обращается к президенту США в Овальном кабинете Белого дома и говорит: "В течение трех лет мы сражались в одиночку", — удивился он.Накануне в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что у Украины нет возможности продолжать боевые действия и что без американской помощи она не смогла бы продержаться и пару недель в начале конфликта.Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина одна сражалась с Россией.По данным телеканала Fox News, президент США вышвырнул главу киевского режима после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение.
https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002503664.html
https://ria.ru/20250301/tramp-2002490818.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002341786_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_8565ed732d59ce8f1790f90defaa54ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
На Западе удивились одной детали на встрече Зеленского и Трампа

Журналист Боуз: Зеленский обесценил всю американскую помощь

© AP Photo / Mstyslav ChernoДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Mstyslav Cherno
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом обесценил американскую помощь Украине за все три года, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"США предоставили Зеленскому сотни миллиардов (многие из которых он украл), оружие, политическую и моральную поддержку в масштабах, невиданных за многие поколения. Зеленский обращается к президенту США в Овальном кабинете Белого дома и говорит: "В течение трех лет мы сражались в одиночку", — удивился он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Зеленского поставили на место после попытки оправдаться за истерику
Вчера, 21:08
Накануне в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что у Украины нет возможности продолжать боевые действия и что без американской помощи она не смогла бы продержаться и пару недель в начале конфликта.
Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина одна сражалась с Россией.
По данным телеканала Fox News, президент США вышвырнул главу киевского режима после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение.
Потасовка Зеленского и Трампа, сгенерированная ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
ИИ сгенерировал эпичный конец перепалки Зеленского и Трампа
Вчера, 19:13
 
В миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала