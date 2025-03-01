https://ria.ru/20250301/zapad-2002514466.html

На Западе удивились одной детали на встрече Зеленского и Трампа

На Западе удивились одной детали на встрече Зеленского и Трампа - РИА Новости, 01.03.2025

На Западе удивились одной детали на встрече Зеленского и Трампа

Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом обесценил американскую помощь Украине за все три года, заявил ирландский журналист Чей Боуз в... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T23:02:00+03:00

2025-03-01T23:02:00+03:00

2025-03-01T23:03:00+03:00

в мире

сша

украина

владимир зеленский

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002341786_0:247:2730:1783_1920x0_80_0_0_b0da1632ef26abb3559da236a9e91851.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом обесценил американскую помощь Украине за все три года, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."США предоставили Зеленскому сотни миллиардов (многие из которых он украл), оружие, политическую и моральную поддержку в масштабах, невиданных за многие поколения. Зеленский обращается к президенту США в Овальном кабинете Белого дома и говорит: "В течение трех лет мы сражались в одиночку", — удивился он.Накануне в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что у Украины нет возможности продолжать боевые действия и что без американской помощи она не смогла бы продержаться и пару недель в начале конфликта.Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина одна сражалась с Россией.По данным телеканала Fox News, президент США вышвырнул главу киевского режима после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение.

https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002503664.html

https://ria.ru/20250301/tramp-2002490818.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп