https://ria.ru/20250301/zapad-2002436142.html

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия "Запада"

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия "Запада" - РИА Новости, 01.03.2025

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия "Запада"

Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ в Харьковской области и ДНР, потери противника составили до 190... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T12:15:00+03:00

2025-03-01T12:15:00+03:00

2025-03-01T12:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

харьковская область

донецкая народная республика

сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ в Харьковской области и ДНР, потери противника составили до 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск-Узловой Харьковской области и Новое Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили до 190 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, восемь автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250301/podrazdelenie-2002419124.html

россия

харьковская область

донецкая народная республика

сша

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вооруженные силы украины, россия, харьковская область, донецкая народная республика, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)