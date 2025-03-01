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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия "Запада" - РИА Новости, 01.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:15 01.03.2025 (обновлено: 12:24 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/zapad-2002436142.html
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия "Запада"
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия "Запада" - РИА Новости, 01.03.2025
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия "Запада"
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ в Харьковской области и ДНР, потери противника составили до 190... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T12:15:00+03:00
2025-03-01T12:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
харьковская область
донецкая народная республика
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ в Харьковской области и ДНР, потери противника составили до 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск-Узловой Харьковской области и Новое Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили до 190 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, восемь автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250301/podrazdelenie-2002419124.html
россия
харьковская область
донецкая народная республика
сша
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вооруженные силы украины, россия, харьковская область, донецкая народная республика, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия "Запада"

МО: потери ВСУ в зоне действия группировки Запад составили до 190 человек

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета гаубицы Д-30
Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ в Харьковской области и ДНР, потери противника составили до 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск-Узловой Харьковской области и Новое Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Потери противника составили до 190 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, восемь автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
Уничтожение десантников ВСУ во время штурма Старой Сорочины в Курской области - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Бойцы "Севера" при штурме Старой Сорочины уничтожили группу десантников ВСУ
10:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияХарьковская областьДонецкая Народная РеспубликаСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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