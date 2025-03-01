Рейтинг@Mail.ru
МАГАТЭ признало суверенитет России над ЗАЭС, заявил эксперт - РИА Новости, 01.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:22 01.03.2025 (обновлено: 21:31 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/zaes-2002505564.html
МАГАТЭ признало суверенитет России над ЗАЭС, заявил эксперт
МАГАТЭ признало суверенитет России над ЗАЭС, заявил эксперт - РИА Новости, 01.03.2025
МАГАТЭ признало суверенитет России над ЗАЭС, заявил эксперт
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ, входящее в систему ООН), согласившись на ротацию своих наблюдателей на Запорожской АЭС по новому маршруту,... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T21:22:00+03:00
2025-03-01T21:31:00+03:00
россия
киев
днепр (город)
александр уваров
магатэ
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925957808_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_378da88c5fe633fe36719dc4df055ed1.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ, входящее в систему ООН), согласившись на ротацию своих наблюдателей на Запорожской АЭС по новому маршруту, проходившему только по российской территории, тем самым по сути на высшем международном дипломатическом уровне признало суверенитет России над ЗАЭС, заявил РИА Новости главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров.На Запорожской АЭС состоялась ротация наблюдателей МАГАТЭ, сообщил "Росатом". Очередная ротация должна была состояться еще месяц назад, но ее дважды пришлось переносить из-за провокаций ВСУ. В конечном итоге, благодаря самоотверженной и профессиональной работе военнослужащих Минобороны РФ и Росгвардии, была обеспечена безопасность проведения ротации, она впервые прошла по новому маршруту - только по российской территории, подчеркнул "Росатом". "То, что маршрут экспертов МАГАТЭ впервые проходил только по территории России, означает две исключительно важные вещи. Первое: тем самым МАГАТЭ фактически подтвердило, что Киев не способен организовать безопасное передвижение специалистов агентства по украинской территории. Второе: МАГАТЭ, дав "добро" на отправку своих экспертов новым маршрутом только по российской территории, тем самым по сути признало суверенитет России над Запорожской АЭС", - сказал Уваров. Он подчеркнул, что тем самым МАГАТЭ де-факто подтвердило это на высшем международном дипломатическом уровне. "А с учетом того, что МАГАТЭ входит в систему Организации Объединенных Наций, можно говорить, что речь идет об этих фактически подтверждениях, сделанных на высшем международном дипломатическом уровне", - подчеркнул эксперт. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250214/balitskij-1999429156.html
https://ria.ru/20250227/magate-2002045977.html
https://ria.ru/20240904/bezopasnost-1970573680.html
россия
киев
днепр (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925957808_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_22dc16109fc9287feea9d126af298411.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, днепр (город), александр уваров, магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Киев, Днепр (город), Александр Уваров, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
МАГАТЭ признало суверенитет России над ЗАЭС, заявил эксперт

Уваров: МАГАТЭ, входящее в систему ООН, признало суверенитет России над ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ, входящее в систему ООН), согласившись на ротацию своих наблюдателей на Запорожской АЭС по новому маршруту, проходившему только по российской территории, тем самым по сути на высшем международном дипломатическом уровне признало суверенитет России над ЗАЭС, заявил РИА Новости главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров.
На Запорожской АЭС состоялась ротация наблюдателей МАГАТЭ, сообщил "Росатом". Очередная ротация должна была состояться еще месяц назад, но ее дважды пришлось переносить из-за провокаций ВСУ. В конечном итоге, благодаря самоотверженной и профессиональной работе военнослужащих Минобороны РФ и Росгвардии, была обеспечена безопасность проведения ротации, она впервые прошла по новому маршруту - только по российской территории, подчеркнул "Росатом".
Бронеавтомобиль на территории Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Балицкий назвал условие запуска Запорожской АЭС
14 февраля, 16:19
«
"То, что маршрут экспертов МАГАТЭ впервые проходил только по территории России, означает две исключительно важные вещи. Первое: тем самым МАГАТЭ фактически подтвердило, что Киев не способен организовать безопасное передвижение специалистов агентства по украинской территории. Второе: МАГАТЭ, дав "добро" на отправку своих экспертов новым маршрутом только по российской территории, тем самым по сути признало суверенитет России над Запорожской АЭС", - сказал Уваров.
Он подчеркнул, что тем самым МАГАТЭ де-факто подтвердило это на высшем международном дипломатическом уровне.
«
"А с учетом того, что МАГАТЭ входит в систему Организации Объединенных Наций, можно говорить, что речь идет об этих фактически подтверждениях, сделанных на высшем международном дипломатическом уровне", - подчеркнул эксперт.
Бронеавтомобиль покидает территорию Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Венгрия призвала Киев не препятствовать ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС
27 февраля, 19:20
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на брифинге во время посещения Запорожской АЭС. 4 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
МАГАТЭ выразило беспокойство из-за проблем с охлаждением реакторов ЗАЭС
4 сентября 2024, 17:05
 
РоссияКиевДнепр (город)Александр УваровМАГАТЭЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала