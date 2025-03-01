https://ria.ru/20250301/zaes-2002505564.html

МАГАТЭ признало суверенитет России над ЗАЭС, заявил эксперт

МАГАТЭ признало суверенитет России над ЗАЭС, заявил эксперт - РИА Новости, 01.03.2025

МАГАТЭ признало суверенитет России над ЗАЭС, заявил эксперт

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ, входящее в систему ООН), согласившись на ротацию своих наблюдателей на Запорожской АЭС по новому маршруту,... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T21:22:00+03:00

2025-03-01T21:22:00+03:00

2025-03-01T21:31:00+03:00

россия

киев

днепр (город)

александр уваров

магатэ

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ, входящее в систему ООН), согласившись на ротацию своих наблюдателей на Запорожской АЭС по новому маршруту, проходившему только по российской территории, тем самым по сути на высшем международном дипломатическом уровне признало суверенитет России над ЗАЭС, заявил РИА Новости главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров.На Запорожской АЭС состоялась ротация наблюдателей МАГАТЭ, сообщил "Росатом". Очередная ротация должна была состояться еще месяц назад, но ее дважды пришлось переносить из-за провокаций ВСУ. В конечном итоге, благодаря самоотверженной и профессиональной работе военнослужащих Минобороны РФ и Росгвардии, была обеспечена безопасность проведения ротации, она впервые прошла по новому маршруту - только по российской территории, подчеркнул "Росатом". "То, что маршрут экспертов МАГАТЭ впервые проходил только по территории России, означает две исключительно важные вещи. Первое: тем самым МАГАТЭ фактически подтвердило, что Киев не способен организовать безопасное передвижение специалистов агентства по украинской территории. Второе: МАГАТЭ, дав "добро" на отправку своих экспертов новым маршрутом только по российской территории, тем самым по сути признало суверенитет России над Запорожской АЭС", - сказал Уваров. Он подчеркнул, что тем самым МАГАТЭ де-факто подтвердило это на высшем международном дипломатическом уровне. "А с учетом того, что МАГАТЭ входит в систему Организации Объединенных Наций, можно говорить, что речь идет об этих фактически подтверждениях, сделанных на высшем международном дипломатическом уровне", - подчеркнул эксперт. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250214/balitskij-1999429156.html

https://ria.ru/20250227/magate-2002045977.html

https://ria.ru/20240904/bezopasnost-1970573680.html

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днепр (город)

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россия, киев, днепр (город), александр уваров, магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"