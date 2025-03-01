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Директор ЗАЭС рассказал об отлаженной схеме работы с инспекторами МАГАТЭ - РИА Новости, 01.03.2025
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20:48 01.03.2025 (обновлено: 20:49 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/zaes-2002501017.html
Директор ЗАЭС рассказал об отлаженной схеме работы с инспекторами МАГАТЭ
Директор ЗАЭС рассказал об отлаженной схеме работы с инспекторами МАГАТЭ - РИА Новости, 01.03.2025
Директор ЗАЭС рассказал об отлаженной схеме работы с инспекторами МАГАТЭ
Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук заявил, что у руководства станции с инспекторами МАГАТЭ за все время сложилась отлаженная схема работы, в отчетах миссии... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T20:48:00+03:00
2025-03-01T20:49:00+03:00
безопасность
россия
магатэ
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук заявил, что у руководства станции с инспекторами МАГАТЭ за все время сложилась отлаженная схема работы, в отчетах миссии справедливо и правдиво отражается информация о техничкой безопасности станции. В субботу госкорпорация "Росатом" сообщила, что на ЗАЭС состоялась очередная ротация наблюдателей МАГАТЭ, ее безопасность была обеспечена благодаря самоотверженной и профессиональной работе военнослужащих Минобороны России и Росгвардии, маршрут для ротации впервые проходил по территории РФ. "У нас уже отлаженная схема нашей работы: это ежедневные утренние брифинги, ежедневные обходы инспекторами тех объектов станции, которые они заявляют нам для посещения", - сказал Черничук, соответствующая видеозапись опубликована в Telegram-канале станции. По его словам, инспекторы МАГАТЭ справедливо и правдиво отражают информация о техническом состоянии безопасности станции и в своих отчетах.
https://ria.ru/20250227/magate-2002045977.html
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безопасность, россия, магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Безопасность, Россия, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Директор ЗАЭС рассказал об отлаженной схеме работы с инспекторами МАГАТЭ

Черничук: на ЗАЭС сложилась отлаженная схема работы с инспекторами МАГАТЭ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук заявил, что у руководства станции с инспекторами МАГАТЭ за все время сложилась отлаженная схема работы, в отчетах миссии справедливо и правдиво отражается информация о техничкой безопасности станции.
В субботу госкорпорация "Росатом" сообщила, что на ЗАЭС состоялась очередная ротация наблюдателей МАГАТЭ, ее безопасность была обеспечена благодаря самоотверженной и профессиональной работе военнослужащих Минобороны России и Росгвардии, маршрут для ротации впервые проходил по территории РФ.
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«
"У нас уже отлаженная схема нашей работы: это ежедневные утренние брифинги, ежедневные обходы инспекторами тех объектов станции, которые они заявляют нам для посещения", - сказал Черничук, соответствующая видеозапись опубликована в Telegram-канале станции.
По его словам, инспекторы МАГАТЭ справедливо и правдиво отражают информация о техническом состоянии безопасности станции и в своих отчетах.
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БезопасностьРоссияМАГАТЭЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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