https://ria.ru/20250301/zaes-2002501017.html

Директор ЗАЭС рассказал об отлаженной схеме работы с инспекторами МАГАТЭ

Директор ЗАЭС рассказал об отлаженной схеме работы с инспекторами МАГАТЭ - РИА Новости, 01.03.2025

Директор ЗАЭС рассказал об отлаженной схеме работы с инспекторами МАГАТЭ

Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук заявил, что у руководства станции с инспекторами МАГАТЭ за все время сложилась отлаженная схема работы, в отчетах миссии... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T20:48:00+03:00

2025-03-01T20:48:00+03:00

2025-03-01T20:49:00+03:00

безопасность

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магатэ

запорожская аэс

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук заявил, что у руководства станции с инспекторами МАГАТЭ за все время сложилась отлаженная схема работы, в отчетах миссии справедливо и правдиво отражается информация о техничкой безопасности станции. В субботу госкорпорация "Росатом" сообщила, что на ЗАЭС состоялась очередная ротация наблюдателей МАГАТЭ, ее безопасность была обеспечена благодаря самоотверженной и профессиональной работе военнослужащих Минобороны России и Росгвардии, маршрут для ротации впервые проходил по территории РФ. "У нас уже отлаженная схема нашей работы: это ежедневные утренние брифинги, ежедневные обходы инспекторами тех объектов станции, которые они заявляют нам для посещения", - сказал Черничук, соответствующая видеозапись опубликована в Telegram-канале станции. По его словам, инспекторы МАГАТЭ справедливо и правдиво отражают информация о техническом состоянии безопасности станции и в своих отчетах.

https://ria.ru/20250227/magate-2002045977.html

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безопасность, россия, магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"