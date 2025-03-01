https://ria.ru/20250301/youtube--2002432484.html

В Роскомнадзоре прокомментировали сообщения о возобновлении работы YouTube

В Роскомнадзоре прокомментировали сообщения о возобновлении работы YouTube - РИА Новости, 01.03.2025

В Роскомнадзоре прокомментировали сообщения о возобновлении работы YouTube

Роскомнадзор проверил доступность YouTube в России, видеохостинг все еще не работает, заявили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T11:44:00+03:00

2025-03-01T11:44:00+03:00

2025-03-01T12:03:00+03:00

youtube

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

технологии

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Роскомнадзор проверил доступность YouTube в России, видеохостинг все еще не работает, заявили РИА Новости в ведомстве.В пятницу вечером СМИ стали сообщать о возобновлении работы видеохостинга без VPN."ЦМУ ССОП проверил доступность сервиса YouTube. Сервис в России недоступен", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20250227/youtube-2001869217.html

россия

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, технологии