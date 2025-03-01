https://ria.ru/20250301/youtube--2002432484.html
В Роскомнадзоре прокомментировали сообщения о возобновлении работы YouTube
В Роскомнадзоре прокомментировали сообщения о возобновлении работы YouTube - РИА Новости, 01.03.2025
В Роскомнадзоре прокомментировали сообщения о возобновлении работы YouTube
Роскомнадзор проверил доступность YouTube в России, видеохостинг все еще не работает, заявили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T11:44:00+03:00
2025-03-01T11:44:00+03:00
2025-03-01T12:03:00+03:00
youtube
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
технологии
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Роскомнадзор проверил доступность YouTube в России, видеохостинг все еще не работает, заявили РИА Новости в ведомстве.В пятницу вечером СМИ стали сообщать о возобновлении работы видеохостинга без VPN."ЦМУ ССОП проверил доступность сервиса YouTube. Сервис в России недоступен", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20250227/youtube-2001869217.html
россия
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, технологии
YouTube, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия, Технологии
В Роскомнадзоре прокомментировали сообщения о возобновлении работы YouTube
РКН: YouTube по-прежнему недоступен в России