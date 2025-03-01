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В Роскомнадзоре прокомментировали сообщения о возобновлении работы YouTube - РИА Новости, 01.03.2025
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11:44 01.03.2025 (обновлено: 12:03 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/youtube--2002432484.html
В Роскомнадзоре прокомментировали сообщения о возобновлении работы YouTube
В Роскомнадзоре прокомментировали сообщения о возобновлении работы YouTube - РИА Новости, 01.03.2025
В Роскомнадзоре прокомментировали сообщения о возобновлении работы YouTube
Роскомнадзор проверил доступность YouTube в России, видеохостинг все еще не работает, заявили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 01.03.2025
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youtube
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
технологии
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Роскомнадзор проверил доступность YouTube в России, видеохостинг все еще не работает, заявили РИА Новости в ведомстве.В пятницу вечером СМИ стали сообщать о возобновлении работы видеохостинга без VPN."ЦМУ ССОП проверил доступность сервиса YouTube. Сервис в России недоступен", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20250227/youtube-2001869217.html
россия
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Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
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РИА Новости
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youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, технологии
YouTube, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия, Технологии
В Роскомнадзоре прокомментировали сообщения о возобновлении работы YouTube

РКН: YouTube по-прежнему недоступен в России

© Fotolia / Pavel IgnatovБлокировка доступа
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© Fotolia / Pavel Ignatov
Блокировка доступа. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Роскомнадзор проверил доступность YouTube в России, видеохостинг все еще не работает, заявили РИА Новости в ведомстве.
В пятницу вечером СМИ стали сообщать о возобновлении работы видеохостинга без VPN.
"ЦМУ ССОП проверил доступность сервиса YouTube. Сервис в России недоступен", - сообщили в ведомстве.
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
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YouTubeФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)РоссияТехнологии
 
 
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