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В Одессе прогремел взрыв

В Одессе прогремел взрыв - РИА Новости, 01.03.2025

В Одессе прогремел взрыв

Взрыв прогремел в субботу в Одесской области на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T18:51:00+03:00

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Взрыв прогремел в субботу в Одесской области на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua"."В Одессе прозвучал взрыв", - говорится в Telegram-канале издания.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области и еще семи регионах Украины звучит воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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