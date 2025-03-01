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В Одессе прогремел взрыв - РИА Новости, 01.03.2025
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18:51 01.03.2025 (обновлено: 20:40 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/vzryv-2002487336.html
В Одессе прогремел взрыв
В Одессе прогремел взрыв - РИА Новости, 01.03.2025
В Одессе прогремел взрыв
Взрыв прогремел в субботу в Одесской области на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T18:51:00+03:00
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одесса
в мире
одесская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Взрыв прогремел в субботу в Одесской области на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua"."В Одессе прозвучал взрыв", - говорится в Telegram-канале издания.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области и еще семи регионах Украины звучит воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250228/tramp-2001974548.html
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одесса, в мире, одесская область, вооруженные силы украины, украина
Одесса, В мире, Одесская область, Вооруженные силы Украины, Украина
В Одессе прогремел взрыв

В Одессе прогремел взрыв, объявлена воздушная тревога

© AP Photo / Felipe DanaСотрудник полиции Украины исследует обломки
Сотрудник полиции Украины исследует обломки - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Felipe Dana
Сотрудник полиции Украины исследует обломки. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Взрыв прогремел в субботу в Одесской области на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Одессе прозвучал взрыв", - говорится в Telegram-канале издания.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области и еще семи регионах Украины звучит воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
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