В Одессе прогремел взрыв
В Одессе прогремел взрыв, объявлена воздушная тревога
© AP Photo / Felipe DanaСотрудник полиции Украины исследует обломки
© AP Photo / Felipe Dana
Сотрудник полиции Украины исследует обломки. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Взрыв прогремел в субботу в Одесской области на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"В Одессе прозвучал взрыв", - говорится в Telegram-канале издания.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области и еще семи регионах Украины звучит воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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