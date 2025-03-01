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В Ташкенте ребенок погиб при взрыве газа в квартире - РИА Новости, 01.03.2025
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18:12 01.03.2025
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В Ташкенте ребенок погиб при взрыве газа в квартире
В Ташкенте ребенок погиб при взрыве газа в квартире - РИА Новости, 01.03.2025
В Ташкенте ребенок погиб при взрыве газа в квартире
Ребенок погиб в результате взрыва газа и пожара в квартире многоэтажки в Ташкенте, сообщает пресс-служба управления по чрезвычайным ситуациям (УЧС) столицы... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T18:12:00+03:00
2025-03-01T18:12:00+03:00
ташкент
узбекистан
происшествия
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ТАШКЕНТ, 1 мар - РИА Новости. Ребенок погиб в результате взрыва газа и пожара в квартире многоэтажки в Ташкенте, сообщает пресс-служба управления по чрезвычайным ситуациям (УЧС) столицы Узбекистана. По данным пресс-службы, в субботу в 15.23 (13.23 мск) в квартире на девятом этаже в одной из девятиэтажек в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента произошла вспышка бытового газа и последовавший за ней пожар. Пожарные экипажи прибыли на место ЧС через шесть минут, возгорание удалось потушить в 16.07 (14.07 мск), с места пожара спасатели эвакуировали шесть человек. "В результате происшествия пострадали несколько человек, в том числе двое детей. К сожалению, один ребенок скончался по дороге а больницу, другой находится под наблюдением врачей", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале УЧС. По предварительным данным, взрыв и пожар в квартире произошли по вине ее жильца, не выключившего газовую плиту на кухне. Мужчина также погиб. В настоящее время ведутся работы по восстановлению жизнедеятельности в многоэтажном здании на месте инцидента, добавили в пресс-службе.
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ташкент, узбекистан, происшествия
Ташкент, Узбекистан, Происшествия
В Ташкенте ребенок погиб при взрыве газа в квартире

В Ташкенте при взрыве газа в доме погиб ребенок, несколько человек пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС
Сотрудник пожарной охраны МЧС - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 1 мар - РИА Новости. Ребенок погиб в результате взрыва газа и пожара в квартире многоэтажки в Ташкенте, сообщает пресс-служба управления по чрезвычайным ситуациям (УЧС) столицы Узбекистана.
По данным пресс-службы, в субботу в 15.23 (13.23 мск) в квартире на девятом этаже в одной из девятиэтажек в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента произошла вспышка бытового газа и последовавший за ней пожар. Пожарные экипажи прибыли на место ЧС через шесть минут, возгорание удалось потушить в 16.07 (14.07 мск), с места пожара спасатели эвакуировали шесть человек.
"В результате происшествия пострадали несколько человек, в том числе двое детей. К сожалению, один ребенок скончался по дороге а больницу, другой находится под наблюдением врачей", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале УЧС.
По предварительным данным, взрыв и пожар в квартире произошли по вине ее жильца, не выключившего газовую плиту на кухне. Мужчина также погиб.
В настоящее время ведутся работы по восстановлению жизнедеятельности в многоэтажном здании на месте инцидента, добавили в пресс-службе.
Сотрудник спасательной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
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