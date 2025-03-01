https://ria.ru/20250301/vzryv-2002481525.html

В Ташкенте ребенок погиб при взрыве газа в квартире

В Ташкенте ребенок погиб при взрыве газа в квартире - РИА Новости, 01.03.2025

В Ташкенте ребенок погиб при взрыве газа в квартире

Ребенок погиб в результате взрыва газа и пожара в квартире многоэтажки в Ташкенте, сообщает пресс-служба управления по чрезвычайным ситуациям (УЧС) столицы... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T18:12:00+03:00

2025-03-01T18:12:00+03:00

2025-03-01T18:12:00+03:00

ташкент

узбекистан

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg

ТАШКЕНТ, 1 мар - РИА Новости. Ребенок погиб в результате взрыва газа и пожара в квартире многоэтажки в Ташкенте, сообщает пресс-служба управления по чрезвычайным ситуациям (УЧС) столицы Узбекистана. По данным пресс-службы, в субботу в 15.23 (13.23 мск) в квартире на девятом этаже в одной из девятиэтажек в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента произошла вспышка бытового газа и последовавший за ней пожар. Пожарные экипажи прибыли на место ЧС через шесть минут, возгорание удалось потушить в 16.07 (14.07 мск), с места пожара спасатели эвакуировали шесть человек. "В результате происшествия пострадали несколько человек, в том числе двое детей. К сожалению, один ребенок скончался по дороге а больницу, другой находится под наблюдением врачей", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале УЧС. По предварительным данным, взрыв и пожар в квартире произошли по вине ее жильца, не выключившего газовую плиту на кухне. Мужчина также погиб. В настоящее время ведутся работы по восстановлению жизнедеятельности в многоэтажном здании на месте инцидента, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250127/vzryv-1995786123.html

ташкент

узбекистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ташкент, узбекистан, происшествия