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В Одесской области в районе порта прогремел мощный взрыв
В Одесской области в районе порта прогремел мощный взрыв - РИА Новости, 01.03.2025
В Одесской области в районе порта прогремел мощный взрыв
Мощный взрыв с продолжительной детонацией произошел в пятницу вечером в районе порта Ильичевска (Черноморск) Одесской области при разгрузке балкера с... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T11:18:00+03:00
2025-03-01T11:18:00+03:00
2025-03-01T11:18:00+03:00
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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Мощный взрыв с продолжительной детонацией произошел в пятницу вечером в районе порта Ильичевска (Черноморск) Одесской области при разгрузке балкера с контейнерами, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "В 22.20 произошёл мощный взрыв с продолжительной детонацией в районе порта города Ильичевск (ныне Черноморск). В это время там разгружался весьма подозрительный балкер с контейнерами. Подозрительным он был потому, что, согласно официальным данным GPS, он находился у берегов Румынии. Однако в реальности он был именно здесь, и это можно было наблюдать. Часть груза успели снять с корабля, даже некоторые контейнеры увезли. Остальные громко взорвались", - заявил собеседник агентства. По его словам, в 22.55 по порту был нанесен еще один удар.
https://ria.ru/20250221/odessa-2000698546.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ильичевск, черноморск, одесская область, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ильичевск, Черноморск, Одесская область, Сергей Лебедев
В Одесской области в районе порта прогремел мощный взрыв
В порту Ильичевска при разгрузке балкера с контейнерами прогремел мощный взрыв