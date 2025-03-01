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В Одесской области в районе порта прогремел мощный взрыв - РИА Новости, 01.03.2025
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11:18 01.03.2025
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В Одесской области в районе порта прогремел мощный взрыв
В Одесской области в районе порта прогремел мощный взрыв - РИА Новости, 01.03.2025
В Одесской области в районе порта прогремел мощный взрыв
Мощный взрыв с продолжительной детонацией произошел в пятницу вечером в районе порта Ильичевска (Черноморск) Одесской области при разгрузке балкера с... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T11:18:00+03:00
2025-03-01T11:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
ильичевск
черноморск
одесская область
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Мощный взрыв с продолжительной детонацией произошел в пятницу вечером в районе порта Ильичевска (Черноморск) Одесской области при разгрузке балкера с контейнерами, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "В 22.20 произошёл мощный взрыв с продолжительной детонацией в районе порта города Ильичевск (ныне Черноморск). В это время там разгружался весьма подозрительный балкер с контейнерами. Подозрительным он был потому, что, согласно официальным данным GPS, он находился у берегов Румынии. Однако в реальности он был именно здесь, и это можно было наблюдать. Часть груза успели снять с корабля, даже некоторые контейнеры увезли. Остальные громко взорвались", - заявил собеседник агентства. По его словам, в 22.55 по порту был нанесен еще один удар.
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черноморск
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в мире, ильичевск, черноморск, одесская область, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ильичевск, Черноморск, Одесская область, Сергей Лебедев
В Одесской области в районе порта прогремел мощный взрыв

В порту Ильичевска при разгрузке балкера с контейнерами прогремел мощный взрыв

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Мощный взрыв с продолжительной детонацией произошел в пятницу вечером в районе порта Ильичевска (Черноморск) Одесской области при разгрузке балкера с контейнерами, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В 22.20 произошёл мощный взрыв с продолжительной детонацией в районе порта города Ильичевск (ныне Черноморск). В это время там разгружался весьма подозрительный балкер с контейнерами. Подозрительным он был потому, что, согласно официальным данным GPS, он находился у берегов Румынии. Однако в реальности он был именно здесь, и это можно было наблюдать. Часть груза успели снять с корабля, даже некоторые контейнеры увезли. Остальные громко взорвались", - заявил собеседник агентства.
По его словам, в 22.55 по порту был нанесен еще один удар.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИльичевскЧерноморскОдесская областьСергей Лебедев
 
 
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