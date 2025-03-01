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Подполье сообщило об ударе по скоплению военных ВСУ в Славянске - РИА Новости, 01.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:37 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/vsu-2002512405.html
Подполье сообщило об ударе по скоплению военных ВСУ в Славянске
Подполье сообщило об ударе по скоплению военных ВСУ в Славянске - РИА Новости, 01.03.2025
Подполье сообщило об ударе по скоплению военных ВСУ в Славянске
Удар нанесен по скоплению военных ВСУ и их автомобилям в подконтрольном киевским военным Славянске в ДНР, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T22:37:00+03:00
2025-03-01T22:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
славянск
донецкая народная республика
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Удар нанесен по скоплению военных ВСУ и их автомобилям в подконтрольном киевским военным Славянске в ДНР, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "В 18.10 по московскому времени прилетело в город Славянск, в район БЗС… Попали ли наёмники под удар - выясняем. Но по военным и их пикапам прилетело очень хорошо", - рассказал собеседник агентства.
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славянск
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в мире, славянск, донецкая народная республика, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Славянск, Донецкая Народная Республика, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило об ударе по скоплению военных ВСУ в Славянске

Подполье: нанесен удар по скоплению военных ВСУ и их автомобилям в Славянске

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПодбитая вражеская бронемашина
Подбитая вражеская бронемашина - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Подбитая вражеская бронемашина. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Удар нанесен по скоплению военных ВСУ и их автомобилям в подконтрольном киевским военным Славянске в ДНР, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
«
"В 18.10 по московскому времени прилетело в город Славянск, в район БЗС… Попали ли наёмники под удар - выясняем. Но по военным и их пикапам прилетело очень хорошо", - рассказал собеседник агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСлавянскДонецкая Народная РеспубликаСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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