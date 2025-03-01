Группировка "Центр" за сутки уничтожила до 345 военных ВСУ
Группировки "Центр" и "Восток" за сутки уничтожили более 530 украинских военных
Работа РСЗО 9К57 "Ураган". Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 345 военнослужащих в зоне действий группировки российских войск "Центр" и свыше 185 - в зоне "Востока", сообщили начальники пресс-центров группировок.
"Группировка войск "Центр" продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции... Противник потерял до 345 военнослужащих, два танка, в том числе танк Leopard", - сказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
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Кроме того, группировка уничтожила семь боевых бронированных машин, включая два бронеавтомобиля HMMWV, два пикапа и четыре орудия полевой артиллерии
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"Группировка войск "Восток" продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции... В течение суток противник потерял более 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей", - сказал начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.
Расчеты противовоздушной обороны сбили четыре тяжелых коптера типа "Баба-Яга", а артиллерией и барражирующими боеприпасами уничтожены склад горюче-смазочных материалов, пункт боепитания и три пункта управления беспилотной авиацией, добавил Гордеев.
В зоне "Южной" группировки противник потерял свыше 170 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, сообщил Вадим Астафьев. В зоне действий "Севера" ВСУ потеряли до 90 военнослужащих и боевую машину пехоты, сообщил Ярослав Якимкин. Подразделения "Днепра" уничтожили до украинских 95 военнослужащих, сообщил Роман Кодрян.
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