https://ria.ru/20250301/volodin-2002433988.html

Володин высказался о реакции ЕС на перепалку Трампа и Зеленского

Володин высказался о реакции ЕС на перепалку Трампа и Зеленского - РИА Новости, 01.03.2025

Володин высказался о реакции ЕС на перепалку Трампа и Зеленского

Анализируя заявления глав государств Евросоюза по итогам прошедшей встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского можно сделать вывод о том, что... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T11:58:00+03:00

2025-03-01T11:58:00+03:00

2025-03-01T11:58:00+03:00

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Анализируя заявления глав государств Евросоюза по итогам прошедшей встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского можно сделать вывод о том, что они не осознают ответственности перед гражданами своих стран и не смотрят в будущее, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. По данным телеканала Fox News, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Трамп заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ. "Анализируя заявления глав государств Франции, Испании, Польши, руководства Германии и Евросоюза по итогам прошедшей встречи Трампа и Зеленского, можно сделать вывод: они не осознают ответственности перед гражданами своих стран и не смотрят в будущее. Их поведение неадекватно. Это - временщики, создающие большие проблемы в первую очередь своим народам и странам. Считающие жителей Украины не более чем расходным материалом", - написал он в своём Telegram-канале. По мнению председателя ГД, отличие президента РФ Владимира Путина от них в том, что он думает в первую очередь о людях и нашей стране - России. При этом Володин, говоря о несостоявшейся сделке между Украиной и США по редкоземельным металлам, отметил, что ресурсы, которыми обладают страны, - тема важная. Поэтому, когда начинают говорить о них, подчёркивают преимущества, которые характеризуются наличием природных богатств, запасов редких металлов, нефти, газа, объяснил он. Но, добавил Володин, если посмотреть историю разных государств, в том числе России, вывод можно сделать однозначный - не это главное. "Преимущество России сегодня по сравнению с другими странами - это не нефть, не газ, не редкие металлы. Преимущество нашей страны - президент Путин. Поэтому как никогда именно сегодня, в период вызовов и внешней агрессии, крайне важна консолидация всех граждан, политических сил вокруг главы нашего государства", - написал он в своем Telegram-канале. По словам Володина, опираясь на такую консолидацию, президент сможет отстоять интересы РФ, сделать всё для её безопасности. "Как смог в самое тяжелое время для России - в начале 2000-х - остановить войну на Кавказе, объединить распадающуюся на части Российскую Федерацию, создав устойчивую к вызовам политическую систему и эффективную экономическую модель. Которая демонстрирует развитие в ситуации, когда нам объявлено более 22 тысяч санкций", - добавил председатель ГД. Как отметил Володин, РФ за последнее время преодолевает многие испытания и роль президента в этом - огромная.

https://ria.ru/20250301/gosduma-2002409683.html

https://ria.ru/20250228/zakharova-2002373832.html

https://ria.ru/20250301/eks-deputat-2002432580.html

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россия, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, вячеслав володин, госдума рф, в мире