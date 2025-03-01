Володин высказался о реакции ЕС на перепалку Трампа и Зеленского
Володин: лидеры ЕС не осознают ответственности перед гражданами своих стран
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Анализируя заявления глав государств Евросоюза по итогам прошедшей встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского можно сделать вывод о том, что они не осознают ответственности перед гражданами своих стран и не смотрят в будущее, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. По данным телеканала Fox News, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Трамп заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ.
"Анализируя заявления глав государств Франции, Испании, Польши, руководства Германии и Евросоюза по итогам прошедшей встречи Трампа и Зеленского, можно сделать вывод: они не осознают ответственности перед гражданами своих стран и не смотрят в будущее. Их поведение неадекватно. Это - временщики, создающие большие проблемы в первую очередь своим народам и странам. Считающие жителей Украины не более чем расходным материалом", - написал он в своём Telegram-канале.
По мнению председателя ГД, отличие президента РФ Владимира Путина от них в том, что он думает в первую очередь о людях и нашей стране - России.
При этом Володин, говоря о несостоявшейся сделке между Украиной и США по редкоземельным металлам, отметил, что ресурсы, которыми обладают страны, - тема важная. Поэтому, когда начинают говорить о них, подчёркивают преимущества, которые характеризуются наличием природных богатств, запасов редких металлов, нефти, газа, объяснил он.
Но, добавил Володин, если посмотреть историю разных государств, в том числе России, вывод можно сделать однозначный - не это главное.
"Преимущество России сегодня по сравнению с другими странами - это не нефть, не газ, не редкие металлы. Преимущество нашей страны - президент Путин. Поэтому как никогда именно сегодня, в период вызовов и внешней агрессии, крайне важна консолидация всех граждан, политических сил вокруг главы нашего государства", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Володина, опираясь на такую консолидацию, президент сможет отстоять интересы РФ, сделать всё для её безопасности.
"Как смог в самое тяжелое время для России - в начале 2000-х - остановить войну на Кавказе, объединить распадающуюся на части Российскую Федерацию, создав устойчивую к вызовам политическую систему и эффективную экономическую модель. Которая демонстрирует развитие в ситуации, когда нам объявлено более 22 тысяч санкций", - добавил председатель ГД.
Как отметил Володин, РФ за последнее время преодолевает многие испытания и роль президента в этом - огромная.