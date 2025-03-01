Волкер дал неожиданный совет Зеленскому после перепалки с Трампом
Экс-представитель Госдепа по Украине Волкер: Зеленский провалил переговоры в США
© AP Photo / Susan WalshКурт Волкер
© AP Photo / Susan Walsh
Курт Волкер. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский провалил переговоры в США и ему следует извиниться перед америкцами, заявил бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью Bloomberg.
"Зеленский совершенно неправильно себя повел. <...> Не было никакой необходимости делать это перед камерами", — сказал он.
"Зеленский совершенно неправильно себя повел. <...> Не было никакой необходимости делать это перед камерами", — сказал он.
Волкер добавил, что посоветовал бы Зеленскому извиниться перед американцами за неуважение и попросить о новой встрече, чтобы подписать соглашение о редкоземельных металлах, так как это отвечает интересам Украины и США.
Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне в пятницу. По данным телеканала Fox News, американский лидер "вышвырнул" главу киевского режима из-за проявленного тем неуважения. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом также было отменено.
В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленных источников в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.
Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне в пятницу. По данным телеканала Fox News, американский лидер "вышвырнул" главу киевского режима из-за проявленного тем неуважения. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом также было отменено.
В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленных источников в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.