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Волкер дал неожиданный совет Зеленскому после перепалки с Трампом - РИА Новости, 01.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:30 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/volker-2002430232.html
Волкер дал неожиданный совет Зеленскому после перепалки с Трампом
Волкер дал неожиданный совет Зеленскому после перепалки с Трампом - РИА Новости, 01.03.2025
Волкер дал неожиданный совет Зеленскому после перепалки с Трампом
"Зеленский совершенно неправильно себя повел. <...> Не было никакой необходимости делать это перед камерами", — сказал он. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T11:30:00+03:00
2025-03-01T11:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
курт волкер
владимир зеленский
дональд трамп
сша
украина
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский провалил переговоры в США и ему следует извиниться перед америкцами, заявил бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью Bloomberg. "Зеленский совершенно неправильно себя повел. &lt;...&gt; Не было никакой необходимости делать это перед камерами", — сказал он. Волкер добавил, что посоветовал бы Зеленскому извиниться перед американцами за неуважение и попросить о новой встрече, чтобы подписать соглашение о редкоземельных металлах, так как это отвечает интересам Украины и США. Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне в пятницу. По данным телеканала Fox News, американский лидер "вышвырнул" главу киевского режима из-за проявленного тем неуважения. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом также было отменено. В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленных источников в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.
https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002423616.html
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в мире, курт волкер, владимир зеленский, дональд трамп, сша, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курт Волкер, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, США, Украина
Волкер дал неожиданный совет Зеленскому после перепалки с Трампом

Экс-представитель Госдепа по Украине Волкер: Зеленский провалил переговоры в США

© AP Photo / Susan WalshКурт Волкер
Курт Волкер - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Курт Волкер. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский провалил переговоры в США и ему следует извиниться перед америкцами, заявил бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью Bloomberg.

"Зеленский совершенно неправильно себя повел. <...> Не было никакой необходимости делать это перед камерами", — сказал он.
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Волкер добавил, что посоветовал бы Зеленскому извиниться перед американцами за неуважение и попросить о новой встрече, чтобы подписать соглашение о редкоземельных металлах, так как это отвечает интересам Украины и США.

Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне в пятницу. По данным телеканала Fox News, американский лидер "вышвырнул" главу киевского режима из-за проявленного тем неуважения. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом также было отменено.

В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленных источников в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурт ВолкерВладимир ЗеленскийДональд ТрампСШАУкраина
 
 
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