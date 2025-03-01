https://ria.ru/20250301/volker-2002430232.html

Волкер дал неожиданный совет Зеленскому после перепалки с Трампом

Волкер дал неожиданный совет Зеленскому после перепалки с Трампом - РИА Новости, 01.03.2025

Волкер дал неожиданный совет Зеленскому после перепалки с Трампом

"Зеленский совершенно неправильно себя повел. <...> Не было никакой необходимости делать это перед камерами", — сказал он. РИА Новости, 01.03.2025

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский провалил переговоры в США и ему следует извиниться перед америкцами, заявил бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью Bloomberg. "Зеленский совершенно неправильно себя повел. <...> Не было никакой необходимости делать это перед камерами", — сказал он. Волкер добавил, что посоветовал бы Зеленскому извиниться перед американцами за неуважение и попросить о новой встрече, чтобы подписать соглашение о редкоземельных металлах, так как это отвечает интересам Украины и США. Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне в пятницу. По данным телеканала Fox News, американский лидер "вышвырнул" главу киевского режима из-за проявленного тем неуважения. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом также было отменено. В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленных источников в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.

https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002423616.html

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в мире, курт волкер, владимир зеленский, дональд трамп, сша, украина