https://ria.ru/20250301/vojska-2002379461.html
Украинские войска за сутки 20 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 20 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 01.03.2025
Украинские войска за сутки 20 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 20 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 53 боеприпаса, заявило управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T00:34:00+03:00
2025-03-01T00:34:00+03:00
2025-03-01T00:34:00+03:00
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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 20 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 53 боеприпаса, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Двадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Двадцать вооруженных атак - на горловском направлении", - сообщает управление. Отмечается, что всего было выпущено 53 боеприпаса. Кроме того, по данным управления, в результате обстрелов пострадали два мирных жителя, в том числе подросток. В предыдущие сутки было зафиксировано 22 обстрела.
https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска за сутки 20 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 20 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 53 боеприпаса