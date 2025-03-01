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Десантники ВСУ сдались в плен после артудара ВС России в Курской области - РИА Новости, 01.03.2025
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19:07 01.03.2025 (обновлено: 20:30 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/voennye-2002489281.html
Десантники ВСУ сдались в плен после артудара ВС России в Курской области
Десантники ВСУ сдались в плен после артудара ВС России в Курской области - РИА Новости, 01.03.2025
Десантники ВСУ сдались в плен после артудара ВС России в Курской области
Российские войска уничтожили позицию украинских десантников при штурме Старой Сорочины в Курской области, сообщил РИА Новости офицер 22-го гвардейского... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T19:07:00+03:00
2025-03-01T20:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Российские войска уничтожили позицию украинских десантников при штурме Старой Сорочины в Курской области, сообщил РИА Новости офицер 22-го гвардейского мотострелкового полка с позывным Витязь.&quot;Расчет гаубицы Д-30 группировки войск &quot;Север&quot;, работая в тесной связке с разведывательными БПЛА, уничтожил укрепленную позицию украинских боевиков 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ под Старой Сорочиной в Курской области. Шесть украинских десантников огнем артиллерии были уничтожены, один ранен&quot;, — рассказал он.Офицер добавил, что российские войска при операции не понесли потерь и взяли в плен трех десантников ВСУ.Видео объективного контроля с кадрами уничтожения украинских укрепленных позиций под Старой Сорочиной оказалось в распоряжении РИА Новости.Минобороны России сообщило ранее в субботу, что группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад и двух полков возле 11 приграничных населенных пунктов в Курской области. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 23 населенных пунктов региона, а также семи — в Сумской области Украины.Потери украинской армии в зоне ответственности "Севера" за неделю составили:Кроме того, удалось уничтожить 12 складов боеприпасов.
https://ria.ru/20250227/plennye-2001537649.html
https://ria.ru/20250225/spetsoperatsiya-2001233304.html
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курская область, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Десантники ВСУ сдались в плен после артудара ВС России в Курской области

ВСУ сдались в плен после артудара группировки "Север" ВС РФ в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России в Курской области
Военнослужащие ВС России в Курской области - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащие ВС России в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Российские войска уничтожили позицию украинских десантников при штурме Старой Сорочины в Курской области, сообщил РИА Новости офицер 22-го гвардейского мотострелкового полка с позывным Витязь.
«

"Расчет гаубицы Д-30 группировки войск "Север", работая в тесной связке с разведывательными БПЛА, уничтожил укрепленную позицию украинских боевиков 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ под Старой Сорочиной в Курской области. Шесть украинских десантников огнем артиллерии были уничтожены, один ранен", — рассказал он.

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Офицер добавил, что российские войска при операции не понесли потерь и взяли в плен трех десантников ВСУ.
Видео объективного контроля с кадрами уничтожения украинских укрепленных позиций под Старой Сорочиной оказалось в распоряжении РИА Новости.
Минобороны России сообщило ранее в субботу, что группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад и двух полков возле 11 приграничных населенных пунктов в Курской области. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 23 населенных пунктов региона, а также семи — в Сумской области Украины.
Потери украинской армии в зоне ответственности "Севера" за неделю составили:
  • более 1960 солдат;
  • 11 танков;
  • 156 боевых бронемашин;
  • 157 автомобилей;
  • две боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе американская MLRS;
  • 40 орудий полевой артиллерии, включая американские САУ Paladin и гаубицу М777;
  • три пусковые установки зенитных ракетных комплексов;
  • восемь станций радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, удалось уничтожить 12 складов боеприпасов.
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