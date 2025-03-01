Десантники ВСУ сдались в плен после артудара ВС России в Курской области
ВСУ сдались в плен после артудара группировки "Север" ВС РФ в Курской области
Военнослужащие ВС России в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Российские войска уничтожили позицию украинских десантников при штурме Старой Сорочины в Курской области, сообщил РИА Новости офицер 22-го гвардейского мотострелкового полка с позывным Витязь.
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"Расчет гаубицы Д-30 группировки войск "Север", работая в тесной связке с разведывательными БПЛА, уничтожил укрепленную позицию украинских боевиков 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ под Старой Сорочиной в Курской области. Шесть украинских десантников огнем артиллерии были уничтожены, один ранен", — рассказал он.
Офицер добавил, что российские войска при операции не понесли потерь и взяли в плен трех десантников ВСУ.
Видео объективного контроля с кадрами уничтожения украинских укрепленных позиций под Старой Сорочиной оказалось в распоряжении РИА Новости.
Минобороны России сообщило ранее в субботу, что группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад и двух полков возле 11 приграничных населенных пунктов в Курской области. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 23 населенных пунктов региона, а также семи — в Сумской области Украины.
Потери украинской армии в зоне ответственности "Севера" за неделю составили:
- более 1960 солдат;
- 11 танков;
- 156 боевых бронемашин;
- 157 автомобилей;
- две боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе американская MLRS;
- 40 орудий полевой артиллерии, включая американские САУ Paladin и гаубицу М777;
- три пусковые установки зенитных ракетных комплексов;
- восемь станций радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, удалось уничтожить 12 складов боеприпасов.