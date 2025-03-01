https://ria.ru/20250301/voennye-2002489281.html

Десантники ВСУ сдались в плен после артудара ВС России в Курской области

Десантники ВСУ сдались в плен после артудара ВС России в Курской области - РИА Новости, 01.03.2025

Десантники ВСУ сдались в плен после артудара ВС России в Курской области

Российские войска уничтожили позицию украинских десантников при штурме Старой Сорочины в Курской области, сообщил РИА Новости офицер 22-го гвардейского... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T19:07:00+03:00

2025-03-01T19:07:00+03:00

2025-03-01T20:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

владимир путин

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Российские войска уничтожили позицию украинских десантников при штурме Старой Сорочины в Курской области, сообщил РИА Новости офицер 22-го гвардейского мотострелкового полка с позывным Витязь."Расчет гаубицы Д-30 группировки войск "Север", работая в тесной связке с разведывательными БПЛА, уничтожил укрепленную позицию украинских боевиков 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ под Старой Сорочиной в Курской области. Шесть украинских десантников огнем артиллерии были уничтожены, один ранен", — рассказал он.Офицер добавил, что российские войска при операции не понесли потерь и взяли в плен трех десантников ВСУ.Видео объективного контроля с кадрами уничтожения украинских укрепленных позиций под Старой Сорочиной оказалось в распоряжении РИА Новости.Минобороны России сообщило ранее в субботу, что группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад и двух полков возле 11 приграничных населенных пунктов в Курской области. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 23 населенных пунктов региона, а также семи — в Сумской области Украины.Потери украинской армии в зоне ответственности "Севера" за неделю составили:Кроме того, удалось уничтожить 12 складов боеприпасов.

https://ria.ru/20250227/plennye-2001537649.html

https://ria.ru/20250225/spetsoperatsiya-2001233304.html

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курская область, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность