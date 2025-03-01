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Самолет "Победы" вернулся во Внуково из-за срабатывания датчика - РИА Новости, 01.03.2025
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15:17 01.03.2025
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Самолет "Победы" вернулся во Внуково из-за срабатывания датчика
Самолет "Победы" вернулся во Внуково из-за срабатывания датчика - РИА Новости, 01.03.2025
Самолет "Победы" вернулся во Внуково из-за срабатывания датчика
Самолет авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") рейса Москва-Анталья вернулся в аэропорт отправления "Внуково", сообщила авиакомпания. РИА Новости, 01.03.2025
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") рейса Москва-Анталья вернулся в аэропорт отправления "Внуково", сообщила авиакомпания. "Самолет, выполнявший рейс DP 839 по маршруту Москва (Внуково) - Анталия, вернулся в аэропорт вылета по причине срабатывания датчика одной из систем. Посадка прошла в штатном режиме", - сообщила "Победа". Там добавили, что пассажиры пересажены на резервное воздушное судно. Самолет вылетел в 13.36 мск. Группа "Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России. В состав Группы входят сетевые авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия", лоукостер "Победа", а также профильные сервисные предприятия, занимающиеся техническим обслуживанием воздушных судов, предоставлением бортового питания, гостиничных услуг, а также обучение работников.
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москва, анталия, россия, аэрофлот, происшествия
Москва, Анталия, Россия, Аэрофлот, Происшествия
Самолет "Победы" вернулся во Внуково из-за срабатывания датчика

Самолет "Победы" вернулся во Внуково из-за срабатывания датчика одной из систем

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Победа"
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Самолет авиакомпании "Победа" . Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") рейса Москва-Анталья вернулся в аэропорт отправления "Внуково", сообщила авиакомпания.
"Самолет, выполнявший рейс DP 839 по маршруту Москва (Внуково) - Анталия, вернулся в аэропорт вылета по причине срабатывания датчика одной из систем. Посадка прошла в штатном режиме", - сообщила "Победа".
Там добавили, что пассажиры пересажены на резервное воздушное судно. Самолет вылетел в 13.36 мск.
Группа "Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России. В состав Группы входят сетевые авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия", лоукостер "Победа", а также профильные сервисные предприятия, занимающиеся техническим обслуживанием воздушных судов, предоставлением бортового питания, гостиничных услуг, а также обучение работников.
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МоскваАнталияРоссияАэрофлотПроисшествия
 
 
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