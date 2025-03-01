https://ria.ru/20250301/vnukovo-2002460153.html

Самолет "Победы" вернулся во Внуково из-за срабатывания датчика

Самолет "Победы" вернулся во Внуково из-за срабатывания датчика - РИА Новости, 01.03.2025

Самолет "Победы" вернулся во Внуково из-за срабатывания датчика

Самолет авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") рейса Москва-Анталья вернулся в аэропорт отправления "Внуково", сообщила авиакомпания. РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T15:17:00+03:00

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2025-03-01T15:17:00+03:00

москва

анталия

россия

аэрофлот

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") рейса Москва-Анталья вернулся в аэропорт отправления "Внуково", сообщила авиакомпания. "Самолет, выполнявший рейс DP 839 по маршруту Москва (Внуково) - Анталия, вернулся в аэропорт вылета по причине срабатывания датчика одной из систем. Посадка прошла в штатном режиме", - сообщила "Победа". Там добавили, что пассажиры пересажены на резервное воздушное судно. Самолет вылетел в 13.36 мск. Группа "Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России. В состав Группы входят сетевые авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия", лоукостер "Победа", а также профильные сервисные предприятия, занимающиеся техническим обслуживанием воздушных судов, предоставлением бортового питания, гостиничных услуг, а также обучение работников.

https://ria.ru/20250120/samolet-1994546623.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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москва, анталия, россия, аэрофлот, происшествия