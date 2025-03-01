https://ria.ru/20250301/veterany-2002392281.html

В Госдуме рассказали о выплатах ветеранам Великой Отечественной войны

В Госдуме рассказали о выплатах ветеранам Великой Отечественной войны - РИА Новости, 01.03.2025

В Госдуме рассказали о выплатах ветеранам Великой Отечественной войны

Выплату в размере 80 тысяч рублей в апреле-мае этого года получат ветераны Великой Отечественной войны, узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, вдовы... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T03:29:00+03:00

2025-03-01T03:29:00+03:00

2025-03-01T03:29:00+03:00

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Выплату в размере 80 тысяч рублей в апреле-мае этого года получат ветераны Великой Отечественной войны, узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, вдовы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией и Японией, рассказал РИА Новости глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР). По словам депутата, такой указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 15 января 2025 года. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков ранее заявил, что все выплаты будут перечислены Социальным фондом России проактивно. "Президентом подписан указ о единовременной выплате таким категориям граждан в связи с годовщиной Великой Победы: инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах 1-3 пункта 1 статьи 2 закона "О ветеранах", бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны - в размере 80 тысяч рублей", - сказал Нилов. Согласно документу, выплату получат граждане РФ, проживающие в России, а также на территории некоторых бывших советских республик. "Кроме того, для ветеранов Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 ФЗ "О ветеранах", бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей эта выплата составит 55 тысяч рублей", - добавил глава комитета.

https://ria.ru/20250228/veterany-2002189206.html

https://ria.ru/20250115/vyplata-1993849577.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, финляндия, япония, ярослав нилов, владимир путин, антон котяков, госдума рф, лдпр, 80-летие победы в великой отечественной войне