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В Госдуме рассказали о выплатах ветеранам Великой Отечественной войны - РИА Новости, 01.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
03:29 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/veterany-2002392281.html
В Госдуме рассказали о выплатах ветеранам Великой Отечественной войны
В Госдуме рассказали о выплатах ветеранам Великой Отечественной войны - РИА Новости, 01.03.2025
В Госдуме рассказали о выплатах ветеранам Великой Отечественной войны
Выплату в размере 80 тысяч рублей в апреле-мае этого года получат ветераны Великой Отечественной войны, узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, вдовы... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T03:29:00+03:00
2025-03-01T03:29:00+03:00
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Выплату в размере 80 тысяч рублей в апреле-мае этого года получат ветераны Великой Отечественной войны, узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, вдовы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией и Японией, рассказал РИА Новости глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР). По словам депутата, такой указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 15 января 2025 года. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков ранее заявил, что все выплаты будут перечислены Социальным фондом России проактивно. "Президентом подписан указ о единовременной выплате таким категориям граждан в связи с годовщиной Великой Победы: инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах 1-3 пункта 1 статьи 2 закона "О ветеранах", бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны - в размере 80 тысяч рублей", - сказал Нилов. Согласно документу, выплату получат граждане РФ, проживающие в России, а также на территории некоторых бывших советских республик. "Кроме того, для ветеранов Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 ФЗ "О ветеранах", бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей эта выплата составит 55 тысяч рублей", - добавил глава комитета.
https://ria.ru/20250228/veterany-2002189206.html
https://ria.ru/20250115/vyplata-1993849577.html
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общество, россия, финляндия, япония, ярослав нилов, владимир путин, антон котяков, госдума рф, лдпр, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Финляндия, Япония, Ярослав Нилов, Владимир Путин, Антон Котяков, Госдума РФ, ЛДПР, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Госдуме рассказали о выплатах ветеранам Великой Отечественной войны

Депутат Нилов: ветераны ВОВ получат 80 тысяч рублей в апреле-мае 2025 года

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкВетеран Великой Отечественной войны
Ветеран Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Выплату в размере 80 тысяч рублей в апреле-мае этого года получат ветераны Великой Отечественной войны, узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, вдовы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией и Японией, рассказал РИА Новости глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).
По словам депутата, такой указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 15 января 2025 года. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков ранее заявил, что все выплаты будут перечислены Социальным фондом России проактивно.
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"Президентом подписан указ о единовременной выплате таким категориям граждан в связи с годовщиной Великой Победы: инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах 1-3 пункта 1 статьи 2 закона "О ветеранах", бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны - в размере 80 тысяч рублей", - сказал Нилов.
Согласно документу, выплату получат граждане РФ, проживающие в России, а также на территории некоторых бывших советских республик.
"Кроме того, для ветеранов Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 ФЗ "О ветеранах", бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей эта выплата составит 55 тысяч рублей", - добавил глава комитета.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоРоссияФинляндияЯпонияЯрослав НиловВладимир ПутинАнтон КотяковГосдума РФЛДПР80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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