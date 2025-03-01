https://ria.ru/20250301/vens-2002438451.html

Вэнс изначально не планировал вступать в перепалку с Зеленским, пишут СМИ

Вэнс изначально не планировал вступать в перепалку с Зеленским, пишут СМИ - РИА Новости, 01.03.2025

Вэнс изначально не планировал вступать в перепалку с Зеленским, пишут СМИ

Вице-президент США Джей-Ди Вэнс не планировал изначально вступать в перепалку с Владимиром Зеленским, он решил ответить на "провокационное поведение"... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T12:32:00+03:00

2025-03-01T12:32:00+03:00

2025-03-01T12:47:00+03:00

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс не планировал изначально вступать в перепалку с Владимиром Зеленским, он решил ответить на "провокационное поведение" последнего, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник, знакомый с планом встречи Зеленского и американского лидера Дональда Трампа. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку, участником которой стал и Вэнс. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Трамп заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ. "Заранее не планировалось, чтобы Вэнс выступил против Зеленского так, как он это сделал. Как уточнил источник, Вэнс почувствовал, что обязан дать отпор после, по его мнению, излишне провокационного поведения (Зеленского - ред.)", - сообщает телеканал. По данным источников из ближнего круга Вэнса, его реакция была вызвана желанием ответить на поведение Зеленского, которое он счел неподобающим на дипломатических переговорах. "Никто не ожидал, что Зеленский придет туда и будет вести себя так самонадеянно", - добавил другой источник, отметив, что все готовились к обычной двусторонней встрече. Еще один источник заявил NBC, что, по его мнению, никто не ожидал, что Зеленский будет вести себя как "капризный ребенок". Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что именно Зеленский вступил в полемику с Вэнсом и спровоцировал конфликт в присутствии камер в Овальном кабинете. Как следует из записи, Зеленский нахамил Вэнсу, заявив, что тот не был на Украине и не видит, что там происходит, поэтому якобы не может говорить о проблемах Киева. Зеленский также утверждал, что Вэнс якобы не должен "слишком громко говорить о конфликте", на что Трамп ответил, что вице-президент громко не говорил.

https://ria.ru/20250228/perepalka-2002359304.html

https://ria.ru/20250228/zelenskij-2002362458.html

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