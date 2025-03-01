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Вэнс изначально не планировал вступать в перепалку с Зеленским, пишут СМИ - РИА Новости, 01.03.2025
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12:32 01.03.2025 (обновлено: 12:47 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/vens-2002438451.html
Вэнс изначально не планировал вступать в перепалку с Зеленским, пишут СМИ
Вэнс изначально не планировал вступать в перепалку с Зеленским, пишут СМИ - РИА Новости, 01.03.2025
Вэнс изначально не планировал вступать в перепалку с Зеленским, пишут СМИ
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс не планировал изначально вступать в перепалку с Владимиром Зеленским, он решил ответить на "провокационное поведение"... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T12:32:00+03:00
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс не планировал изначально вступать в перепалку с Владимиром Зеленским, он решил ответить на "провокационное поведение" последнего, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник, знакомый с планом встречи Зеленского и американского лидера Дональда Трампа. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку, участником которой стал и Вэнс. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Трамп заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ. "Заранее не планировалось, чтобы Вэнс выступил против Зеленского так, как он это сделал. Как уточнил источник, Вэнс почувствовал, что обязан дать отпор после, по его мнению, излишне провокационного поведения (Зеленского - ред.)", - сообщает телеканал. По данным источников из ближнего круга Вэнса, его реакция была вызвана желанием ответить на поведение Зеленского, которое он счел неподобающим на дипломатических переговорах. "Никто не ожидал, что Зеленский придет туда и будет вести себя так самонадеянно", - добавил другой источник, отметив, что все готовились к обычной двусторонней встрече. Еще один источник заявил NBC, что, по его мнению, никто не ожидал, что Зеленский будет вести себя как "капризный ребенок". Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что именно Зеленский вступил в полемику с Вэнсом и спровоцировал конфликт в присутствии камер в Овальном кабинете. Как следует из записи, Зеленский нахамил Вэнсу, заявив, что тот не был на Украине и не видит, что там происходит, поэтому якобы не может говорить о проблемах Киева. Зеленский также утверждал, что Вэнс якобы не должен "слишком громко говорить о конфликте", на что Трамп ответил, что вице-президент громко не говорил.
https://ria.ru/20250228/perepalka-2002359304.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), россия, владимир зеленский, дональд трамп, nbc
В мире, США, Вашингтон (штат), Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, NBC
Вэнс изначально не планировал вступать в перепалку с Зеленским, пишут СМИ

NBC: Вэнс решил ответить на "провокационное поведение" Зеленского

© AP Photo / Matthias SchraderВице-президент США Джей-Ди Вэнс
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс не планировал изначально вступать в перепалку с Владимиром Зеленским, он решил ответить на "провокационное поведение" последнего, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник, знакомый с планом встречи Зеленского и американского лидера Дональда Трампа.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку, участником которой стал и Вэнс. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Трамп заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ.
Полная запись разговора Зеленского и Трампа с русскими субтитрами - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Опубликована расшифровка перепалки Зеленского с Трампом и Вэнсом
Вчера, 21:46
"Заранее не планировалось, чтобы Вэнс выступил против Зеленского так, как он это сделал. Как уточнил источник, Вэнс почувствовал, что обязан дать отпор после, по его мнению, излишне провокационного поведения (Зеленского - ред.)", - сообщает телеканал.
По данным источников из ближнего круга Вэнса, его реакция была вызвана желанием ответить на поведение Зеленского, которое он счел неподобающим на дипломатических переговорах.
"Никто не ожидал, что Зеленский придет туда и будет вести себя так самонадеянно", - добавил другой источник, отметив, что все готовились к обычной двусторонней встрече.
Еще один источник заявил NBC, что, по его мнению, никто не ожидал, что Зеленский будет вести себя как "капризный ребенок".
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что именно Зеленский вступил в полемику с Вэнсом и спровоцировал конфликт в присутствии камер в Овальном кабинете. Как следует из записи, Зеленский нахамил Вэнсу, заявив, что тот не был на Украине и не видит, что там происходит, поэтому якобы не может говорить о проблемах Киева. Зеленский также утверждал, что Вэнс якобы не должен "слишком громко говорить о конфликте", на что Трамп ответил, что вице-президент громко не говорил.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Зеленский перечил Трампу и Вэнсу во время встречи в Белом доме
Вчера, 22:00
 
В миреСШАВашингтон (штат)РоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампNBC
 
 
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