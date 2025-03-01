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Минобороны рассказало о потерях Киева в феврале - РИА Новости, 01.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:58 01.03.2025 (обновлено: 18:08 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/ukraina-2002480874.html
Минобороны рассказало о потерях Киева в феврале
Минобороны рассказало о потерях Киева в феврале - РИА Новости, 01.03.2025
Минобороны рассказало о потерях Киева в феврале
Киевский режим в феврале мобилизовал менее 28 тысяч человек, при этом потерял более 38 тысяч, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T17:58:00+03:00
2025-03-01T18:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Киевский режим в феврале мобилизовал менее 28 тысяч человек, при этом потерял более 38 тысяч, сообщили в Минобороны России.По данным ведомства, в феврале 2025 года ТЦК были "мобилизованы" менее 28 тысяч украинцев, при этом общие потери ВСУ за месяц - 38920 военнослужащих. В январе 2025 года ТЦК было мобилизовано около 28 тысяч человек при общих потерях 51960 военнослужащих ВСУ, в декабре 2024 года - около 33 тысяч при потерях 48470 военнослужащих, в ноябре - около 34 тысяч человек при потерях 60805 военнослужащих."Стоит отметить, что, несмотря на запуск киевским режимом с 11 февраля текущего года так называемого "нового контракта 18-24" для привлечения на добровольной основе в ряды ВСУ украинской молодежи, не получается набрать в ряды ВСУ даже пары тысяч "добровольцев" при целевом показателе 4 тысячи добровольцев в месяц", - подчеркнули в Минобороны РФ.
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Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Минобороны рассказало о потерях Киева в феврале

МО РФ: Киев мобилизовал в феврале менее 28 тысяч военнослужащих, потерял 38 920

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Киевский режим в феврале мобилизовал менее 28 тысяч человек, при этом потерял более 38 тысяч, сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, в феврале 2025 года ТЦК были "мобилизованы" менее 28 тысяч украинцев, при этом общие потери ВСУ за месяц - 38920 военнослужащих. В январе 2025 года ТЦК было мобилизовано около 28 тысяч человек при общих потерях 51960 военнослужащих ВСУ, в декабре 2024 года - около 33 тысяч при потерях 48470 военнослужащих, в ноябре - около 34 тысяч человек при потерях 60805 военнослужащих.
«
"Стоит отметить, что, несмотря на запуск киевским режимом с 11 февраля текущего года так называемого "нового контракта 18-24" для привлечения на добровольной основе в ряды ВСУ украинской молодежи, не получается набрать в ряды ВСУ даже пары тысяч "добровольцев" при целевом показателе 4 тысячи добровольцев в месяц", - подчеркнули в Минобороны РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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