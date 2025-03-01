https://ria.ru/20250301/ukraina-2002480874.html

Минобороны рассказало о потерях Киева в феврале

Минобороны рассказало о потерях Киева в феврале - РИА Новости, 01.03.2025

Минобороны рассказало о потерях Киева в феврале

Киевский режим в феврале мобилизовал менее 28 тысяч человек, при этом потерял более 38 тысяч, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T17:58:00+03:00

2025-03-01T17:58:00+03:00

2025-03-01T18:08:00+03:00

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Киевский режим в феврале мобилизовал менее 28 тысяч человек, при этом потерял более 38 тысяч, сообщили в Минобороны России.По данным ведомства, в феврале 2025 года ТЦК были "мобилизованы" менее 28 тысяч украинцев, при этом общие потери ВСУ за месяц - 38920 военнослужащих. В январе 2025 года ТЦК было мобилизовано около 28 тысяч человек при общих потерях 51960 военнослужащих ВСУ, в декабре 2024 года - около 33 тысяч при потерях 48470 военнослужащих, в ноябре - около 34 тысяч человек при потерях 60805 военнослужащих."Стоит отметить, что, несмотря на запуск киевским режимом с 11 февраля текущего года так называемого "нового контракта 18-24" для привлечения на добровольной основе в ряды ВСУ украинской молодежи, не получается набрать в ряды ВСУ даже пары тысяч "добровольцев" при целевом показателе 4 тысячи добровольцев в месяц", - подчеркнули в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250228/spetsoperatsiya-2001942203.html

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Ольга Фомченкова

киев, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф