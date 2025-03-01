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В Раде рассказали о расценках за откуп от бусификации
В Раде рассказали о расценках за откуп от бусификации - РИА Новости, 01.03.2025
В Раде рассказали о расценках за откуп от бусификации
Военнообязанные мужчины на Украине при принудительной мобилизации на улице "платят" сотрудникам военкомата 1000 долларов, чтобы те отпустили, и до 12 тысяч... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T17:21:00+03:00
2025-03-01T17:21:00+03:00
2025-03-01T17:21:00+03:00
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Военнообязанные мужчины на Украине при принудительной мобилизации на улице "платят" сотрудникам военкомата 1000 долларов, чтобы те отпустили, и до 12 тысяч долларов за "выход" из военкомата, сообщил украинский парламентарий Юрий Камельчук в эфире украинского телеканала "Новости.LIVE". В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в неизвестном направлении. "Есть анонимные сообщения о том, что есть случаи "бусификации" (принудительной мобилизации - ред.) без проверки документов или в самом бусике (микроавтобусе - ред.). "Такса", чтобы отпустили, на улице - 1 тысяча долларов, а выйти из ТЦК (военкомата - ред.) от 5 до 12 тысяч (долларов - ред.)", - заявил Камельчук. Неологизм "бусификация", означающий принудительную мобилизацию, стал словом 2024 года на Украине по версии словаря современного украинского языка.
https://ria.ru/20250301/vsu-2002413136.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Раде рассказали о расценках за откуп от бусификации
Депутат Рады Камельчук: мужчины на Украине платят за выход из ТЦК до $12 тысяч