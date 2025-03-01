https://ria.ru/20250301/ukraina-2002475502.html

В Раде рассказали о расценках за откуп от бусификации

В Раде рассказали о расценках за откуп от бусификации - РИА Новости, 01.03.2025

В Раде рассказали о расценках за откуп от бусификации

Военнообязанные мужчины на Украине при принудительной мобилизации на улице "платят" сотрудникам военкомата 1000 долларов, чтобы те отпустили, и до 12 тысяч... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T17:21:00+03:00

2025-03-01T17:21:00+03:00

2025-03-01T17:21:00+03:00

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Военнообязанные мужчины на Украине при принудительной мобилизации на улице "платят" сотрудникам военкомата 1000 долларов, чтобы те отпустили, и до 12 тысяч долларов за "выход" из военкомата, сообщил украинский парламентарий Юрий Камельчук в эфире украинского телеканала "Новости.LIVE". В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в неизвестном направлении. "Есть анонимные сообщения о том, что есть случаи "бусификации" (принудительной мобилизации - ред.) без проверки документов или в самом бусике (микроавтобусе - ред.). "Такса", чтобы отпустили, на улице - 1 тысяча долларов, а выйти из ТЦК (военкомата - ред.) от 5 до 12 тысяч (долларов - ред.)", - заявил Камельчук. Неологизм "бусификация", означающий принудительную мобилизацию, стал словом 2024 года на Украине по версии словаря современного украинского языка.

https://ria.ru/20250301/vsu-2002413136.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины