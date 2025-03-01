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Экс-президент Молдавии призвал Украину вернуться к мирным переговорам - РИА Новости, 01.03.2025
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17:11 01.03.2025 (обновлено: 17:12 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/ukraina-2002474206.html
Экс-президент Молдавии призвал Украину вернуться к мирным переговорам
Экс-президент Молдавии призвал Украину вернуться к мирным переговорам - РИА Новости, 01.03.2025
Экс-президент Молдавии призвал Украину вернуться к мирным переговорам
Бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон заявил, что встреча Владимира Зеленского с главой США Дональдом Трампом не привела к... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T17:11:00+03:00
2025-03-01T17:12:00+03:00
в мире
россия
киев
украина
владимир зеленский
дональд трамп
игорь додон
молдавия
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КИШИНЕВ, 1 мар - РИА Новости. Бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон заявил, что встреча Владимира Зеленского с главой США Дональдом Трампом не привела к продвижению мирного урегулирования конфликта и призвал Киев вернуться к переговорам. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По информации телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Также По согласно Fox News, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Трамп заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ. По словам Додона, без принятия мирного соглашения конфликт может продолжаться "и год, и два". "Украина должна вернуться к переговорам о мирном соглашении. Не только для того, чтобы спасти себя, но и для того, чтобы положить конец напряжённости в регионе и мире", - написал Додон в своем блоге. По мнению экс-президента Молдавии, затягивание конфликта приведет к "более жёстким условиям для Украины, которая вскоре окажется в гораздо более тяжёлом положении, чем сейчас". "У мира тоже есть цена", - подчеркнул лидер молдавских социалистов. Переговоры между Москвой и Киевом были приостановлены весной 2022 года после встречи делегаций в Стамбуле. С тех пор официальные мирные переговоры не возобновлялись по вине Киева, несмотря на неоднократные призывы ряда международных политиков и организаций к дипломатическому урегулированию конфликта. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
https://ria.ru/20250301/ukraina-2002463429.html
https://ria.ru/20250301/ssha-2002393731.html
https://ria.ru/20250301/zelenskij-2002393457.html
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в мире, россия, киев, украина, владимир зеленский, дональд трамп, игорь додон, молдавия
В мире, Россия, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Игорь Додон, Молдавия
Экс-президент Молдавии призвал Украину вернуться к мирным переговорам

Экс-президент Молдавии Додон призвал Украину вернуться к переговорам с Трампом

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 мар - РИА Новости. Бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон заявил, что встреча Владимира Зеленского с главой США Дональдом Трампом не привела к продвижению мирного урегулирования конфликта и призвал Киев вернуться к переговорам.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По информации телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Также По согласно Fox News, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Трамп заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
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Вчера, 15:51
По словам Додона, без принятия мирного соглашения конфликт может продолжаться "и год, и два".
«
"Украина должна вернуться к переговорам о мирном соглашении. Не только для того, чтобы спасти себя, но и для того, чтобы положить конец напряжённости в регионе и мире", - написал Додон в своем блоге.
По мнению экс-президента Молдавии, затягивание конфликта приведет к "более жёстким условиям для Украины, которая вскоре окажется в гораздо более тяжёлом положении, чем сейчас".
«
"У мира тоже есть цена", - подчеркнул лидер молдавских социалистов.
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Мир увидел все трудности переговоров с Киевом, заявили в Белом доме
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Переговоры между Москвой и Киевом были приостановлены весной 2022 года после встречи делегаций в Стамбуле. С тех пор официальные мирные переговоры не возобновлялись по вине Киева, несмотря на неоднократные призывы ряда международных политиков и организаций к дипломатическому урегулированию конфликта.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
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