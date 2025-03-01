Экс-президент Молдавии призвал Украину вернуться к мирным переговорам
Экс-президент Молдавии Додон призвал Украину вернуться к переговорам с Трампом
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 мар - РИА Новости. Бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон заявил, что встреча Владимира Зеленского с главой США Дональдом Трампом не привела к продвижению мирного урегулирования конфликта и призвал Киев вернуться к переговорам.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По информации телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Также По согласно Fox News, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Трамп заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ.
По словам Додона, без принятия мирного соглашения конфликт может продолжаться "и год, и два".
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"Украина должна вернуться к переговорам о мирном соглашении. Не только для того, чтобы спасти себя, но и для того, чтобы положить конец напряжённости в регионе и мире", - написал Додон в своем блоге.
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"У мира тоже есть цена", - подчеркнул лидер молдавских социалистов.
Переговоры между Москвой и Киевом были приостановлены весной 2022 года после встречи делегаций в Стамбуле. С тех пор официальные мирные переговоры не возобновлялись по вине Киева, несмотря на неоднократные призывы ряда международных политиков и организаций к дипломатическому урегулированию конфликта.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".