https://ria.ru/20250301/ukraina-2002463429.html

Орбан призвал ЕС начать прямые переговоры с Россией по Украине, пишет FT

Орбан призвал ЕС начать прямые переговоры с Россией по Украине, пишет FT - РИА Новости, 01.03.2025

Орбан призвал ЕС начать прямые переговоры с Россией по Украине, пишет FT

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал ЕС начать прямые переговоры с Россией по Украине, пишет газета Financial Times со ссылкой на письмо политика главе... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T15:51:00+03:00

2025-03-01T15:51:00+03:00

2025-03-01T17:25:00+03:00

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал ЕС начать прямые переговоры с Россией по Украине, пишет газета Financial Times со ссылкой на письмо политика главе Евросовета Антониу Коште.Как указывается в статье, речь идет о переговорах по прекращению огня.Орбан также высказался против усилий стран Евросоюза найти какой-либо консенсус в отношении Украины, уточняется в публикации. По данным газеты, он направил это письмо после того, как Брюссель разослал проекты заключений предстоящего саммита лидеров ЕС. В них говорится о дополнительной военной помощи Киеву и быстром увеличении оборонных расходов в странах блока. Премьер обратил внимание на очевидное наличие стратегических разногласий в подходах членов объединения к Украине, которые "не могут быть преодолены путем подготовки проектов или коммуникаций". Информированные источники издания сообщили, что посол Венгрии в Евросоюзе высказал аналогичные мысли на встрече с другими диппредставителями в Брюсселе в пятницу.Уточняется, что и Орбан, и посол ссылались на резолюцию Совбеза ООН, принятую на этой неделе при поддержке США и России. По мнению главы венгерского правительства, этот документ знаменует новый этап в истории конфликта и делает все предыдущие формулировки Евросовета неактуальными, резюмировала FT.После первого телефонного разговора президентов России и США, состоявшегося 12 февраля, европейские политики начали требовать предоставить им место за столом переговоров по урегулированию украинского кризиса. В частности, с совместным заявлением выступили Германия, Франция, Польша, Италия, Испания, Великобритания и Европейская служба внешних связей.В то же время СМИ регулярно публикуют материалы о планах стран Старого Света отправить на Украину военных. Так, по информации газеты Telegraph, лидеры Франции и Британии тайно обсуждают совместную переброску в постсоветскую республику неких "миротворческих сил". Как уточняют источники издания, Кир Стармер еще не полностью склоняется к этой идее, тогда как Эммануэль Макрон продолжает продвигать ее после обсуждений с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском.В Кремле заявили, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. В МИД подобные планы назвали провокационными и свидетельствующими о намерении западных стран еще глубже войти в противостояние с Москвой.

https://ria.ru/20250228/makron-2002307840.html

https://ria.ru/20250228/zapad-2001765206.html

https://ria.ru/20250227/ssha-2001935135.html

https://ria.ru/20250301/evropa-2002334995.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, венгрия, виктор орбан, украина, антониу кошта, евросовет, евросоюз, кир стармер, франция