Орбан призвал ЕС начать прямые переговоры с Россией по Украине, пишет FT
FT: Орбан призвал ЕС к прямым переговорам с РФ по прекращению огня на Украине
© AP Photo / Denes ErdosВиктор Орбан
© AP Photo / Denes Erdos
Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал ЕС начать прямые переговоры с Россией по Украине, пишет газета Financial Times со ссылкой на письмо политика главе Евросовета Антониу Коште.
Как указывается в статье, речь идет о переговорах по прекращению огня.
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Орбан также высказался против усилий стран Евросоюза найти какой-либо консенсус в отношении Украины, уточняется в публикации.
По данным газеты, он направил это письмо после того, как Брюссель разослал проекты заключений предстоящего саммита лидеров ЕС. В них говорится о дополнительной военной помощи Киеву и быстром увеличении оборонных расходов в странах блока.
Премьер обратил внимание на очевидное наличие стратегических разногласий в подходах членов объединения к Украине, которые "не могут быть преодолены путем подготовки проектов или коммуникаций". Информированные источники издания сообщили, что посол Венгрии в Евросоюзе высказал аналогичные мысли на встрече с другими диппредставителями в Брюсселе в пятницу.
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Уточняется, что и Орбан, и посол ссылались на резолюцию Совбеза ООН, принятую на этой неделе при поддержке США и России.
ГА ООН приняла две резолюции по Украине — подготовленную западными странами вместе с Киевом и предложенную США. Первый документ содержит традиционный односторонний призыв к России прекратить боевые действия. Примечательно, что впервые с начала СВО проект лишился ключевого соавтора — американцев. Вашингтон подготовил свой, нейтральный вариант. В нем говорится только о необходимости незамедлительно прекратить конфликт и установить прочный мир между Украиной и Россией. Совбез ООН одобрил этот документ, отклонив все поправки западников с антироссийской риторикой.
По мнению главы венгерского правительства, этот документ знаменует новый этап в истории конфликта и делает все предыдущие формулировки Евросовета неактуальными, резюмировала FT.
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После первого телефонного разговора президентов России и США, состоявшегося 12 февраля, европейские политики начали требовать предоставить им место за столом переговоров по урегулированию украинского кризиса. В частности, с совместным заявлением выступили Германия, Франция, Польша, Италия, Испания, Великобритания и Европейская служба внешних связей.
В то же время СМИ регулярно публикуют материалы о планах стран Старого Света отправить на Украину военных. Так, по информации газеты Telegraph, лидеры Франции и Британии тайно обсуждают совместную переброску в постсоветскую республику неких "миротворческих сил". Как уточняют источники издания, Кир Стармер еще не полностью склоняется к этой идее, тогда как Эммануэль Макрон продолжает продвигать ее после обсуждений с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском.
В Кремле заявили, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. В МИД подобные планы назвали провокационными и свидетельствующими о намерении западных стран еще глубже войти в противостояние с Москвой.
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