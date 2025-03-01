https://ria.ru/20250301/ukraina-2002448336.html

WSJ: Трамп неоднократно говорил, что Украина не сможет победить Россию

WSJ: Трамп неоднократно говорил, что Украина не сможет победить Россию - РИА Новости, 01.03.2025

WSJ: Трамп неоднократно говорил, что Украина не сможет победить Россию

Президент США Дональд Трамп еще во время предвыборной кампании в частном порядке неоднократно заявлял, что Украина не сможет победить в конфликте с Россией, а... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T13:45:00+03:00

2025-03-01T13:45:00+03:00

2025-03-01T13:45:00+03:00

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп еще во время предвыборной кампании в частном порядке неоднократно заявлял, что Украина не сможет победить в конфликте с Россией, а продолжение поддержки Киева не отвечает интересам Вашингтона, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на бывших сотрудников предвыборного штаба Трампа. "В частных разговорах со спонсорами на мероприятиях по сбору пожертвований Трамп неоднократно заявлял, что Украина не может победить в войне и что продолжать поддержку Киева не в американских интересах", - пишет издание. Как заявил газете неназванный советник Трампа, президент США уже какое-то время говорит о Владимире Зеленском в эмоциональном ключе, не веря, что тот благодарен Соединенным Штатам за помощь. Советник добавил, что после встречи в пятницу, перешедшей в перепалку, американский лидер пока планирует занять выжидательную позицию и посмотреть, какие шаги предпримет Зеленский. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Трамп заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250301/ssha-2002404534.html

https://ria.ru/20250228/tramp-2001974548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, сергей лавров, нато