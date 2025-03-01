WSJ: Трамп неоднократно говорил, что Украина не сможет победить Россию
WSJ: Трамп неоднократно называл поддержку Украины не отвечающей интересам США
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп еще во время предвыборной кампании в частном порядке неоднократно заявлял, что Украина не сможет победить в конфликте с Россией, а продолжение поддержки Киева не отвечает интересам Вашингтона, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на бывших сотрудников предвыборного штаба Трампа.
Как заявил газете неназванный советник Трампа, президент США уже какое-то время говорит о Владимире Зеленском в эмоциональном ключе, не веря, что тот благодарен Соединенным Штатам за помощь. Советник добавил, что после встречи в пятницу, перешедшей в перепалку, американский лидер пока планирует занять выжидательную позицию и посмотреть, какие шаги предпримет Зеленский.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Трамп заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.